Власти КНР изъяли тысячи карт из-за отсутствия на них территориальных претензий
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Власти КНР изъяли тысячи карт из-за отсутствия на них территориальных претензий

Власти КНР изъяли тысячи карт из-за отсутствия на них территориальных претензийКитайская таможня изъяла тысячи карт из-за отсутствия на них территориальных претензий КНР

Китайская таможня в восточном городе Нинбо изъяла 23,5 тысячи карт, предназначенных для экспорта, из-за отсутствия на них территориальных претензий КНР. Об этом сообщает South China Morning Post.

Речь идет о пропавшей с карт девятипунктирной линии, охватывающей обширные притязания Пекина в Южно-Китайском море, которые простираются на две тысячи километров от материковой части Китая. На картах также не указаны оспариваемые Китаем цепи островов, такие как Спратли и Парасельские острова в Южно-Китайском море, и необитаемые острова Восточно-Китайского моря, называемые Дяоюй (Сенкаку), на которые претендует Япония.

По данным газеты, Пекин конфискует «проблемные карты» на протяжении многих лет. По мнению китайских властей, такие карты «ставят под угрозу суверенитет, национальное воссоединение, территориальную целостность и национальную безопасность» страны.

Девятипунктирная линия была признана незаконной с точки зрения международного права Постоянной палатой третейского суда в Гааге в решении 2016 года. Тогда Пекин отказался участвовать суде и признавать его решения.

Острова двух архипелагов — Парасельского и Спратли — по большей части необитаемы, но окружающие воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти. Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.

В августе прошлого года Управление морской безопасности КНР заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Речь идет об акваториях Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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