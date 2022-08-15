Власти Москвы исключили отравление сетевым газом в жилом доме
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Власти Москвы исключили отравление сетевым газом в жилом доме

Власти Москвы исключили отравление сетевым газом в жилом домеГородское хозяйство Москвы: сетевой газ не является причиной отравления в жилом доме

Сетевой газ не является причиной отравления в многоквартирном жилом доме на юго-востоке столицы. Эту версию исключил Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сейчас в доме на улице 40 лет Октября работают специалисты АО «Мосгаз» и пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, спасены 20 человек, причины произошедшего устанавливаются.

«Все подъезды дома проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы. Проводится тактическое вентилирование подъездов». — говорится в сообщении столичных властей.

14 августа трое жильцов дома на юго-востоке Москвы и несколько врачей отравились неизвестным веществом. Прибывшие на место медики также почувствовали недомогание.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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