Военный эксперт назвал отличия опыта ВС РФ в Сирии и на Украине

Вадим Карасев

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков считает, что опыт российской армии, полученный в Сирии, не подходит для спецоперации на Украине. Об этом он заявил в интервью "Украине.ру".

"Понятно, что сирийский опыт важен. Но дело в том, что кампания на Украине имеет ряд особенностей, которые Сирии не подходят".

Эксперт напомнил о том, что российские самолеты работали в Сирии с высоты 6 км: в условиях пустынной местности цели, эффективно обрабатываемые российскими летчиками, были "как на ладони".

"На Украине — много "зеленки", где противник хорошо маскирует объекты, и это представляет определенного рода сложности", - объясни Леонков.

То, что удавалось ВС РФ в Сирии, не всегда срабатывает на Украине, поэтому Москве приходится вырабатывать новую тактику и методы ведения боевых действий при спецоперации.

Напомним, что пленный командир украинского нацформирования "Кракен" (подразделение нацбатальона "Азов"*, признанного террористическим и запрещенного в РФ) Дмитрий Стрельников считает, что у Киева нет возможности победить российскую армию.

* террористическая организация, запрещенная на территории России