Восточный гороскоп на неделю с 15 по 21 августа 2022 года

Вадим Карасев

Начинается третья по счету неделя августа. Эксперты в области Восточных гороскопов рассказали, чем она может быть важной и интересной для людей, рожденных в год каждого из двенадцати животных-талисманов.

Перво-наперво стоит отметить, что в целом неделя будет весьма энергозатратной, причем многим из нас нужно будет позаботиться еще и о своем здоровье. Пять заговоров на крепкое здоровье помогут вам пережить все трудности и невзгоды этой недели, но при этом не потерять физическую силу, выносливость и поддержать свой иммунитет. Помните, что только в хорошем расположении духа можно оставаться максимально продуктивными.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Рожденным в год Крысы людям стоит помнить в самую первую очередь о том, что наибольшей силой всегда и в особенности на этой неделе обладают слова. Ранее мы рассказывали, какие из них нужно чаще произносить, чтобы быть счастливыми. Любое потворство пессимизму, в том числе и словесное, влечет за собой негативные последствия. Сейчас они будут в два раза более сильными, так что не стоит сыпать критикой, злостными фразами и корить судьбу. Лучше почаще говорить людям и самим себе что-нибудь приятное, доброе.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Быкам, которые не хотят больше оставаться в том положении, которое сейчас у них есть, стоит задуматься о возможных новых ветках развития. Эксперты советуют этим людям как можно больше внимания уделять получению новых знаний и общению с новыми личностями. Еще важно помнить о том, почему опасны сомнения. Человек, который не уверен на сто процентов в своем успехе и в правильности выбранного жизненного пути, скорее всего, не сможет реализовать задуманное. Быкам стоит сохранять ясность и чистоту мышления, быть максимально объективными.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тиграм в период с 15 по 21 число будет очень много везти. Им нужно действовать и быть чуточку внимательнее, поскольку Вселенная постарается им помочь, посылая различные знаки. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как научиться такие знаки распознавать. Это прекрасное время для кардинальных внешних метаморфоз. Можно менять образ, гардероб, прическу. Полезными будут уходовые процедуры для женщин и занятия спортом для мужчин. Можно также отправляться в дальние путешествия, заниматься поисками новых увлечений.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

У каждого из нас свой энергетический потенциал. У людей этого года рождения он огромен, но требует выполнения определенных условий. Например, люди-Кролики должны себя хорошо чувствовать, а еще в их окружении не должно быть токсичных людей. В период с 15 по 21 августа эксперты в области Восточных прогнозов советуют всем, кто появился на свет в год этого животного, прислушиваться к интуиции. Шестое чувство не обманет их. В процессе поисков второй половинки важно помнить, что совершенных людей не существует. Изъяны есть у всех, так что не нужно искать кого-то идеального.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконам, вероятнее всего, захочется ускорить приближение счастья и попробовать достичь поставленных задач быстрее. Самым амбициозным и целеустремленным людям этого года рождения эксперты советуют воспользоваться сильным обрядом на исполнение желаний. Это хороший период для путешествий, командировок и смены обстановки в целом. В амурных делах Драконов ждет нечто интересное и важное, так что нужно смотреть в оба. Еще этим людям можно и даже нужно заниматься важными домашними делами: генеральной уборкой, ремонтом.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Змеям для сохранения и приумножения удачи и поддержания хорошего настроения важно правильно спланировать свой досуг. После тяжелых рабочих дней лучше менять обстановку. Например, если человек этого года рождения работает с людьми и постоянно общается с клиентами, то лучше выбрать отдых дома, за просмотром энергетически полезного фильма. Тем, кто постоянно в разъездах или работает физически, не стоит отдыхать активно. Змеям с сидячей работой лучше побольше ходить, гулять и посещать интересные места. Также эксперты советуют научиться ценить то, что есть.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Не исключено, то людям этого Восточного Знака удастся стать лучше в интеллектуальном, энергетическом и физическом плане. Это их время и их черед выходить на сцену. Вселенная поможет им достичь просветления, а ускорить этот процесс им помогут специальные буддийские наставления. Вообще, общение с мудрыми людьми совершенно точно пойдет им на пользу. В бизнесе и в работе не стоит идти ва-банк. Нужно всегда иметь пути отхода, так что лучше не сжигать мосты и не рисковать абсолютно всем. Осторожность в эти семь дней лишней не будет.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Козам сейчас нельзя переставать следовать за своими мечтами. На этой неделе они получат некий «разгон» на будущее, либо же замедлятся, утратив всякую мотивацию. Этим людям нужно следить за знаками Вселенной, которые помогут понять, зашли они в тупик или нет. Если нет, то нужно действовать, причем смело и решительно. Если предназначение утеряно, важно вернуть его, но осталось лишь понять, как именно. Тут на помощь может прийти шестое чувство и общение с яркими и приятными людьми. Это поможет войт ив состояние потока и удержать его.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

У людей-Обезьян в период с 15 по 21 августа возможно появление на радаре неприятных людей, которые захотят воспользоваться их добротой. Нужно остерегаться токсичных личностей, избегая ссор и выяснения отношений. Если негативное влияние все же пройдет, снять его можно будет позднее при помощи специальных травяных настоев. Также при заражении чужим негативом полезно отдыхать в одиночестве и заниматься спортом. У людей этого Знака может появиться страх к чему-то незнакомому и непривычному. Не нужно бояться изучать что-то новое.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Рожденным в год Петуха придется заняться чисткой окружающего их пространства, так как лучшего времени для избавления от ненужных вещей просто не придумать. Также неделя прекрасно подходит для завершения токсичных отношений. Тучи финансовых проблем рассеются над головой людей этого года рождения, но ближе к выходным могут снова сгуститься, если те не перестанут тратить деньги направо и налево. Сейчас нужно экономить все важнейшие ресурсы, включая энергию, деньги и, кончено же, время — самое ценное, что у нас есть.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Собакам срочно нужно поставить на себя энергетическую защиту, поскольку на этой неделе возможны неблагоприятные встречи с темными людьми. Также можно стать свидетелями очень негативных событий. Шансы столкнуться с чередой странных совпадений и случайностей крайне высоки. Все, что нужно Собакам — это просто не спешить и не рубить с плеча. Любые важные жизненные решения и шаги должны быть взвешенными и обдуманными. В противном случае Собак могут ожидать неприятные и довольно резкие изменения во всех сферах.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

У людей, рожденных в год Свиньи, есть свои плюсы и минусы. На этой неделе Вселенная захочет увидеть все их главные достоинства. Нужно показать миру свою лучшую и светлую сторону личности. Это будет крайне благотворно сказываться на судьбе, удаче, успехах во всех сферах жизни. В делах и в бизнесе людям этого года рождения понадобится больше сдержанности и хладнокровия, в то время как в любви им лучше показывать свои эмоции и не держать ничего в себе. Это их время и их шанс заслужить чужую любовь, уважение и доверие.