Wildberries поменял название сайта на "Ягодки"
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Wildberries поменял название сайта на "Ягодки"

Wildberries поменял название сайта на "Ягодки"

Маркетплейс Wildberries поменял англоязычное название на русскоязычное "Ягодки", также изменилось оформление шапки сайта: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Логотип поменялся на главной странице, при этом адрес сайта остался прежним.

В компании новое название пока не прокомментировали.

В июне во время форума "Неделя российского ретейла" глава Wildberries Татьяна Бакальчук, отвечая на слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о большом количестве иностранных названий в ретейле, допустила, что компания может сделать ребрендинг. Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем,

— заявила она.

После введения западных санкций из-за военной спецоперации РФ на Украине Wildberries и другие крупные российские маркетплейсы разрешили продавать на своих площадках товары из перечня для параллельного импорта. Кроме того, на маркетплейсе появился специальный раздел, предназначенный только для российских брендов.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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