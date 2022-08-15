За сутки в Иркутской области зарегистрировано 486 случаев COVID-19
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За сутки в Иркутской области зарегистрировано 486 случаев COVID-19

За сутки в Иркутской области зарегистрировано 486 случаев COVID-19

За сутки в Иркутской области зарегистрировано 486 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в региона подтверждено 303 746 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб 15 августа.

Госпитализировано 38 пациентов, всего в больницах остаются 499 человек. Выздоровел за сутки 251 человек, за все время — 296 157. От инфекции за сутки умер один человек, за всю пандемию — 8 713. Еще один житель Иркутской области скончался от иного заболевания, всего таких случаев 738.

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По материалам: irk

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