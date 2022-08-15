Законы, вступающие в силу с 16 августа

Дополнены правовые основания для изменения объема субсидии на выполнение государственного задания в течение финансового года. Кроме того, до конца текущего года приостановлено требование к предельному размеру перечисления субсидии на выполнение госзадания в течение финансового года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2022 № 1388 «О внесении изменений в Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания и приостановлении действия пункта 45 указанного Положения»

Согласно документу, участник закупки должен соответствовать одному из следующих требований:

• наличие опыта исполнения договора;

• сумма выручки — не менее 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

• объем завершенных капитальных вложений — не менее 10 процентов минимального объема инвестиций, подлежащих вложению участником закупки в создание, модернизацию, освоение производства товара и (или) создание, реконструкцию имущества, предназначенного для оказания услуги.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2022 № 1391 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2571»