Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб в ДНР

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб при обстреле в Шахтерском районе ДНР. Об этом сообщил председатель общественной палаты Юрий Шамков, передает ТАСС.

Новиков уехал в ДНР в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел в Шахтерском районе, позже его опознали в числе погибших. «Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул», — сказал Шамков. Он рассказал, что это была первая волонтерская миссия Новикова в ДНР.

По словам Шамкова, он будет добиваться награждения коллеги. «Мы выйдем с инициативой о его награждении, по крайней мере, краевой наградой, это может быть Орден за заслуги перед Алтайским краем. Два года мы проработали с ним рука об руку. Это достойный сын своего Отечества, уважаемый человек, очень жаль», — отметил Шамков.

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