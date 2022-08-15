Жанна Агузарова облила слушателей на своем концерте
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Жанна Агузарова облила слушателей на своем концерте

Жанна Агузарова облила слушателей на своем концерте
Певица Жанна Агузарова совершила неадекватный поступок. Артистка выступила в Москве на площадке Главleto в парке Красная Пресня. Она дала редкий концерт в столице. Любопытно, что, несмотря на сильную жару, Жанна Агузарова «оделась по-осеннему». Агузарова предстала в длинных черных штанах, балахоне и черном пиджаке. На шее у нее можно было увидеть массивное украшение, на руках — перчатки. Довершали образ традиционные черные очки. В какой-то момент Агузарова схватила бутылку с водой и вылила ее на первые ряды своих верных слушателей. Фанаты остались в полном восторге, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Жанна Агузарова крайне редко выступает перед публикой. В этот раз она исполнила такие хиты, как «Верю я», «Черный кот», «Желтые ботинки», «Ленинградский рок-н-ролл», «Чудесная страна».
# Шоу-бизнес Агузарова Жанна
По материалам: z-aya

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