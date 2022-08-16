14 случаев, когда чудесные котики решили составить компанию статуям, став в итоге их главным украшением
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14 случаев, когда чудесные котики решили составить компанию статуям, став в итоге их главным украшением

14 случаев, когда чудесные котики решили составить компанию статуям, став в итоге их главным украшением

Мы привыкли к тому, что наши четвероногие любимцы так и норовят всё время куда-то залезть или где-то оставить свой след пребывания. Но иногда их выбор, где бы на этот раз свернуться калачиком, падает на очень непредсказуемые места. К примеру, этими излюбленными остановками нередко оказываются статуи, где котики любят устроиться покомфортнее на руках каменной леди и сладко заснуть, тем самым став главным украшением этой скульптуры.

Устроился на руках леди и сладко уснул

Пришёл, чтобы погладили

Нашёл комфортное местечко для сна на руках прошлого

Без кота и жизнь не та

Прилёг отдохнуть

Ещё один котик, который впал в сонное царство на руках статуи

Глаза в глаза

Египетский кот смотрит на своего величественного предка.

Спрятался

Страсть моего кота к статуям продолжается. А вы нашли его на фото?

Вот это жизнь у кота…

Нашёл себе приятеля

Мой кот очень любит эту статую известного грузинского художника. Думаю, что он ему тоже понравился бы

Котики уснули под статуей Хатико на станции Сибуя

Как колечко на пальчике

Кот решил сделать остановочку на ноге гигантской портретной статуи древнеримского императора Константина Великого, остатки которой, включая голову, хранятся в Палаццо-деи-Консерватори в римских Капитолийских музеях.

Любовь любовная произошла между этим котом и статуей представителя кошачьих

А здесь можно убедиться в том, что коты умеют не только виртуозно дополнять общий вид статуй своим присутствием, но и могут с лёгкостью помещаться куда угодно.

# Интересное
По материалам: twizz

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