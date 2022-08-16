15 фотографий необычных машин, владельцы которых решили выделиться на дорогах, и у них это получилось
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 15 фотографий необычных машин, владельцы которых решили выделиться на дорогах, и у них это получилось

15 фотографий необычных машин, владельцы которых решили выделиться на дорогах, и у них это получилось

15 фотографий необычных машин, владельцы которых решили выделиться на дорогах, и у них это получилось

С каждым годом количество машин на дорогах неустанно растёт, и их точное количество в мире назвать невозможно. Но если многие люди пытаются купить машину известной или редкой марки, чтобы таким образом выделиться в обществе, то другие же это делают иначе. Кому-то необязательно приобретать порше или мерседес, чтобы заставить прохожих разинуть рты от удивления при виде их авто. Они умело приковывают взгляды к своей ласточке с помощью броского и очень необычного дизайна, который сдвинет любую марку машины на второй план.

Машина-Йода

Опасная акула

Старая машина-акула моего отца. Он забирал на ней меня со школы!

Обычный автомобиль на дорогах Санта-Круза, Калифорния

Машина любителей пушистых кроликов

Интересно, каково её мыть?

Эко-френдли машинка

Не думаю, что её кто-то купит.

Стопа на колёсиках

А вот и целый дом на колёсиках подъехал!

Улыбака

Грузовик, который находится под покровительством Рика Санчеса

3D-карта, которая приобрела новый облик

Авто-таракан

Неприятное зрелище — увидеть, как огромный таракан ползёт по автомагистрали, даже если на самом деле это просто машина!

Автобус The Blastolene DecoLiner

Рэнди Грабб — изобретатель волшебного двухэтажного автобуса. Главная особенность этой чудо-машины — две рабочих станции, одна из которых расположена на крыше. Автобус Decoliner поражает не только своим внешним видом и масштабом, но и отделкой внутри, которая предлагает пассажиру поездку бизнес-классом.

Рыба на суше

Несъедобный арбуз

Машина-арбуз в ожидании своих пассажиров, которые станут её семечками.

Интересно, этот автомобиль передвигается с такой же скоростью, как черепаха?

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армии
Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
В Совбезе России отреагировали на провокации Киева на атомных объектах
В Совбезе России отреагировали на провокации Киева на атомных объектах
4K при 60 FPS обещают в Pac-Man World Remake на Xbox Series S и Xbox One X
4K при 60 FPS обещают в Pac-Man World Remake на Xbox Series S и Xbox
Ориентация Дани Милохина заинтересовала Шахназарова
Ориентация Дани Милохина заинтересовала Шахназарова
Ксения Бородина набросилась на фанатку
Ксения Бородина набросилась на фанатку
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии Высоцкой
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии
Иосиф Пригожин рассказал о рождении внука
Иосиф Пригожин рассказал о рождении внука
Софии Ротару позавидовал украинский продюсер
Софии Ротару позавидовал украинский продюсер
"Оскорбляет и дискредитирует": модель потребовала от Wildberries 10 миллионов из-за фото ее прыщавых ягодиц
"Оскорбляет и дискредитирует": модель потребовала от
Прохор Шаляпин снимается в новом сериале: подробности проекта
Прохор Шаляпин снимается в новом сериале: подробности проекта
Россия пересмотрит условия безопасности на Балтике
Россия пересмотрит условия безопасности на Балтике

Топ на сегодня

Сколько весит Лука Сафронов
Сколько весит Лука Сафронов
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе
Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд

Еще по теме

В РФ стали реже эвакуировать автомобили
Беспилотный автомобиль Google устроил первое в истории ДТП
Какую машину купить новичку?
Новая автомодель Toyota Auris замечена на тестах