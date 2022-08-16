15 фотографий необычных машин, владельцы которых решили выделиться на дорогах, и у них это получилось

С каждым годом количество машин на дорогах неустанно растёт, и их точное количество в мире назвать невозможно. Но если многие люди пытаются купить машину известной или редкой марки, чтобы таким образом выделиться в обществе, то другие же это делают иначе. Кому-то необязательно приобретать порше или мерседес, чтобы заставить прохожих разинуть рты от удивления при виде их авто. Они умело приковывают взгляды к своей ласточке с помощью броского и очень необычного дизайна, который сдвинет любую марку машины на второй план.

Машина-Йода

Опасная акула

Старая машина-акула моего отца. Он забирал на ней меня со школы!

Обычный автомобиль на дорогах Санта-Круза, Калифорния

Машина любителей пушистых кроликов

Интересно, каково её мыть?

Эко-френдли машинка

Не думаю, что её кто-то купит.

Стопа на колёсиках

А вот и целый дом на колёсиках подъехал!

Улыбака

Грузовик, который находится под покровительством Рика Санчеса

3D-карта, которая приобрела новый облик

Авто-таракан

Неприятное зрелище — увидеть, как огромный таракан ползёт по автомагистрали, даже если на самом деле это просто машина!

Автобус The Blastolene DecoLiner

Рэнди Грабб — изобретатель волшебного двухэтажного автобуса. Главная особенность этой чудо-машины — две рабочих станции, одна из которых расположена на крыше. Автобус Decoliner поражает не только своим внешним видом и масштабом, но и отделкой внутри, которая предлагает пассажиру поездку бизнес-классом.

Рыба на суше

Несъедобный арбуз

Машина-арбуз в ожидании своих пассажиров, которые станут её семечками.

Интересно, этот автомобиль передвигается с такой же скоростью, как черепаха?