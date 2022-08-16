17 августа 2022 года в России отметят народный праздник Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка
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17 августа 2022 года в России отметят народный праздник Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка

17 августа 2022 года в России отметят народный праздник Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка

17 августа 2022 года в РФ будут отмечать народный праздник Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В этот день православная церковь вспоминает святую Евдокию, которая несла в народ веру в Бога и не предала ее даже под пытками.

17 августа 2022 года отметят народный праздник Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка

Как это часто бывает, церковный праздник 17 августа тесно переплетается в народным. Так, в этот день принято чтить память святой Евдокии. Согласно историческим источникам, она проживала в Риме, в 4 веке и была знатной особой. На протяжении всей своей жизни она была преданной Богу христианкой, из-за чего попала в плен к царю Сапору вместе с еще 9000 верующих.


Даже находясь в плену Евдокия не забывала о Господе и несла свою веру среди персидок. Благодаря ей многие уверовали во Всевышнего. Персидский царь не потерпел таких вольностей от простой пленницы, поэтому вначале ее подвергли жестоким пыткам, а после лишили головы.

Народный праздник 17 августа отмечается в честь святой Евдокии, но в древности звали ее по-разному. Некоторые называли на святую Огуречницей, другие Малиновкой, а третьи Сеногнойкой. Малиновкой мученицу прозвали из-за того, что к празднику в лесах начинала спеть малина, поэтому вся детвора спешила в лес, чтобы полакомиться сладкими ягодами.


Хозяйки так же собирали малину, чтобы после сделать из нее варенье. Кроме этого на Авдотью было принято собирать огурцы. Считалось, что после праздника они уже не будут расти. Также в народе собирали чеснок и лук, чтобы после вместе со всем этим добром засолить огурцы.

Что же касается Сеногнойки, то на Авдотью зачастую идут проливные дожди из-за которых портится сено. Именно поэтому люди старались убрать сено и спрятать его под крышу до наступления праздника. На Руси люди верили, что погода 17 августа показывает, каким будет весь ноябрь.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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