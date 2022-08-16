19 прикольных штуковин, которые словно специально были созданы для того, чтобы разорять наш кошелёк

В этом мире существует там много удивительных вещей, о наличии которых мы даже не догадываемся. Производители постоянно стараются создать товары, способные завладеть вниманием покупателей, ведь только так можно удержаться на рынке и обойти конкурентов. Многим удаётся добиться поставленных задач и выставить на полки реальных и интернет-магазинов невероятно притягательные и крутые штуки, которыми сразу же хочется завладеть. Глядя на них, рука сама тянется за кошельком, ведь теперь есть чёткое убеждение, что прожить без этой вещицы хотя бы один день точно не получится. Ниже представлены примеры таких штуковин.

Надувной танк

Джакузи в виде игровой приставки

Не трудно представить, как обрадовался бы такой покупке любитель игр. Это же настоящее волшебство обзавестись таким необычным и полезным приспособлением.

Забавная кружка для ценителей всего яркого

Подушка-паук — идеальный подарок для человека, который не страдает арахнофобией

Плюшевый паучок может выступать в качестве подушки или обыкновенной игрушки. Он вызовет только положительные эмоции и нисколько не напугает.

Серьги в виде люстры со свечами — необычно и элегантно

Подставка для кухонных ножей

Игрушка для собаки, которая поднимет настроение вам и окружающим людям

Оригинальный магнитный топорик для крепления записок

Прикроватный светильник

Устройство, которое поможет быстро и эффектно помыть машину

Ваши котики скажут вам спасибо за возможность неограниченных прогулок

Эта штука обеспечит вашему котику безопасные прогулки. Он сможет вдоволь подышать свежим воздухом и понаблюдать за событиями, происходящими на улице.

Солонка и перечница, которые выглядят как морские свинки

Если вам не хватает уединения, то такая штука поможет решить эту проблему

Вкусняшка на миллион

Крутое одеяло в виде ската — для любителей морской тематики

Лампа для поклонников вселенной Marvel

Часы в виде динамита — такие точно не дадут проспать работу

Вертикальные шахматы. Сыграем?

Отличный вариант игры для тех, кто не любит подолгу сидеть на одном месте. Также такие шахматы станут прекрасным украшением любого дома. Вы только посмотрите, ведь это почти картина!

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