20 сильных фильмов, получивших «Золотую пальмовую ветвь» в 21 веке, о половине из которых вы услышите впервые

Каннский кинофестиваль и его главная награда «Золотая пальмовая ветвь» — крайне известные брэнды в мире кино, однако в отличие от оскаровских лауреатов до фильмов-победителей в Каннах массовый зритель добирается нечасто. Так уж получается, что главными победителями там редко становятся картины, которые зайдут любой аудитории.

Судите сами, с 1939 года и до 2000 года среди победителей как зрительский хит можно выделить не так много фильмов: «Шербурские зонтики» (1964), «Таксист» (1976), «Апокалипсис сегодня» (1979) и «Криминальное чтиво» (1994). Жителям восточной Европы также известен фильм «Летят журавли», который стал победителем в 1958 году.

Тут ещё дело в том, что чаще всего победителями оказываются социальные драмы, просмотр которых может как следует пройтись по вашему эмоциональному состоянию и погрузить в беспросветную тьму. А такое нравится далеко не всем любителям кино.

Сейчас мы перечислим всех лауреатов «Золотой пальмовой ветви» в 21 веке, а вы посчитайте, сколько фильмов вы смотрели и о скольких вообще что-то слышали. В этом списке мы упомянем только художественные фильмы, которые получали награду. В 2004 году в Каннах выиграла американская документалка «Фаренгейт 9/11». Такое произошло ли во второй раз за всю историю фестиваля. А ещё из-за пандемии его не проводили в 2020 году. Так что не удивляйтесь, что 2004 и 2020 годы пропущены.

Итак, перед вами победители престижнейшей кинопремии, о половине из которых вы при этом услышите впервые. Магия Каннского фестиваля!

2001 год — «Комната сына» (Италия)

Sacher Distribuzione

Режиссёр: Нанни Моретти.

О чём: о потере ребёнка.

Кинопоиск: 6.6; IMDb: 7.3

В скобках мы будем уточнять страны, когда фильм снят не на английском языке.

2002 год — «Пианист»

Focus Features

Режиссёр: Роман Полански.

О чём: о польском музыканте, попавшем в нацистский концлагерь.

Кинопоиск: 8.5; IMDb: 8.5

2003 год — «Слон»

Fine Line Features

Режиссёр: Гас Ван Сент.

О чём: о шутинге в школе.

Кинопоиск: 6.4; IMDb: 7.1

2005 год — «Дитя» (Бельгия)

Archipel 33

Режиссёры: Братья Дарденн.

О чём: о молодой паре с ребёнком, тяжёлом финансовом положении и ужасных жизненных выборах.

Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.4

2006 год — «Ветер, который качает вереск»

Pathé

Режиссёр: Кен Лоуч.

О чём: о войне за независимость Ирландии в начале 1920-х годов.

Кинопоиск: 7.1; IMDb: 7.5

2007 год — «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (Румыния)

BAC Films

Режиссёр: Кристиан Мунджиу.

О чём: об аборте.

Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.9

2008 год — Класс (Франция)

Haut et Court

Режиссёр: Лоран Канте.

О чём: о преподавании в неблагополучном районе Парижа.

Кинопоиск: 6.9; IMDb: 7.5

2009 год — «Белая лента» (Германия)

Wega Film

Режиссёр: Михаэль Ханеке.

О чём: о загадочном несчастном случае в немецкой деревне накануне Первой мировой войны.

Кинопоиск: 7.3; IMDb: 7.8

2010 год — «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (Таиланд)

Kick the Machine

Режиссёр: Апичатпонг Верасетакул.

О чём: о последних днях человека и некоторых мистических событиях.

Кинопоиск: 5.8; IMDb: 6.7

2011 год — «Древо жизни»

Searchlight Pictures

Режиссёр: Терренс Малик.

О чём: о воспоминаниях взрослого человека о своём детстве и разном подходе родителей к его воспитанию.

Кинопоиск: 6.6; IMDb: 6.8

2012 год — «Любовь» (Франция)

Les Films du Losange

Режиссёр: Михаэль Ханеке.

О чём: о пожилой паре и их счастливой жизни, которая подходит к концу.

Кинопоиск: 7.6; IMDb: 7.9

2013 год — «Жизнь Адель» (Франция)

Wild Bunch

Режиссёр: Абделлатиф Кешиш.

О чём: о девочке-подростке, которая сталкивается со своей первой в жизни любовью.

Кинопоиск: 7.0; IMDb: 7.7

2014 год — «Зимняя спячка» (Турция)

NBC Film

Режиссёр: Нури Бильге Джейлан.

О чём: о не ладящих родственниках, застрявших в гостинице из-за снегопада.

Кинопоиск: 7.1; IMDb: 8.0

2015 год — Дипан (Франция)

UGC Distribution

Режиссёр: Жак Одиар.

О чём: об эмигрантах — мужчине и женщине с ребёнком, которые выдают себя за семью, чтобы получить убежище во Франции.

Кинопоиск: 6.7; IMDb: 7.2

2016 год — «Я, Дэниел Блэйк»

Entertainment One Films

Режиссёр: Кен Лоуч.

О чём: о работяге, который потерял возможность самостоятельно зарабатывать на жизнь и вынужден бороться с автоматизированной бюрократией за право получать социальную помощь.

Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.8

2017 год — «Квадрат» (Швеция)

Alamode Film

Режиссёр: Рубен Эстлунд.

О чём: о попытках богатого и успешного мужчины вернуть украденные вещи в бедном районе Стокгольма.

Кинопоиск: 6.7; IMDb: 7.2

2018 год — «Магазинные воришки» (Япония)

Fuji Television

Режиссёр: Хирокадзу Корээда.

О чём: о бедной, но счастливой семье, члены которой прибегают к воровству и однажды даже воруют маленькую девочку.

Кинопоиск: 7.4; IMDb: 7.9

2019 год — «Паразиты» (Южная Корея)

CJ Entertainment

Режиссёр: Пон Джун-хо.

О чём: о взаимодействии двух южнокорейских семей с разным социальным статусом.

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.5

2021 год — «Титан» (Франция)

Kazak Productions

Режиссёр: Жюлия Дюкурно.

О чём: о безумных и шокирующих приключениях девушки по имени Алексия.

Кинопоиск: 5.9; IMDb: 6.6

2022 год — «Треугольник печали» (Швеция)

NEON

Режиссёр: Рубен Эстлунд.

О чём: о пассажирах роскошной яхты (моделях, миллиардерах и уборщицы), которые оказываются на необитаемом острове.

Зрительских оценок у фильма пока нет, так как в прокат он выйдет только осенью. Зато в списке актёров присутствует Вуди Харрельсон!

Итак! Сколько же фильмов-победителей главного конкурса Каннского фестиваля в 21 веке вы смотрели?