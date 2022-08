4K при 60 FPS обещают в Pac-Man World Remake на Xbox Series S и Xbox One X

Вадим Карасев





25 августа на приставках Xbox и других игровых платформах состоится релиз Pac-Man World Remake. Издательство Bandai Namco поделилось некоторыми подробностями о техническом состоянии проекта на консолях Xbox, Playstation и Switch.

Игра Pac-Man World Remake будет работать на приставках Xbox:

Xbox Series X, Xbox Sereis S и Xbox One X — в 4K при 60 FPS.Xbox One (Xbox One S) — в 1080p при 60 FPS.

Стоит отметить, что на консолях Playstation ситуация схожая, заявлена поддержка 4K при 60 FPS на Playstation 5 и Playstation 4 Pro, а на обычном Playstation 4 игра будет работать в 1080p при 60 FPS.

Что касается консолей Nintendo Switch, приставка станет единственной, которая предложит геймплей Pac-Man World Remake в 30 FPS с разрешением от 720p до 1080p.

Watch this video on YouTube