53 миллиона рублей получит Иркутская область на развитие промышленности в 2023 году
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53 миллиона рублей получит Иркутская область на развитие промышленности в 2023 году

53 миллиона рублей получит Иркутская область на развитие промышленности в 2023 году

Иркутская область получит 53,3 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие промышленности в 2023 году. Регион выиграл конкурс на получение субсидии от Минпромторга России. Всего средства Единой региональной субсидии распределили между 59 регионами. В 2023 году на софинансирование региональных программ развития промышленности направят 3,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Средства выделяют при условии софинансирования региона. На развитие промышленности в следующем году в бюджете Иркутской области предусмотрено 45,7 миллиона рублей. Всего на эти цели направят 99 миллионов рублей, из которых 55,7 миллиона рублей – на возмещение затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга, 43,3 миллиона рублей – на докапитализацию Фонда развития промышленности региона.

С начала 2022 года Фонд развития промышленности региона профинансировал два проекта на сумму 28 миллионов рублей, с инициаторами шести проектов подписал договоры займов на сумму 156,2 миллиона рублей. Наблюдательный совет ФРП Иркутской области и Экспертный совет федерального ФРП одобрили займы под пять проектов на сумму 633,1 миллиона рублей.

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По материалам: irk

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