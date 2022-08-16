Анатолий Белый собирается делать карьеру в Израиле
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Анатолий Белый собирается делать карьеру в Израиле

Анатолий Белый собирается делать карьеру в Израиле
Актер Анатолий Белый поделился своими планами на будущее. Артист, уволившийся из МХТ, не планирует приостанавливать творческую деятельность. Актеру уже предложили сотрудничество за границей, и, скорее всего, он согласится. Анатолий Белый 24 года играл в театре и активно снимался в кино. Уехав из России, актер продолжит карьеру — не исключено, что он попробует себя и в качестве режиссера. «Я из профессии никуда пока не ухожу. На сегодня у меня в Израиле есть уже три театральных предложения. Я прислушиваюсь к себе и пытаюсь понять, что мне хочется делать дальше. У меня и к преподаванию душа лежит, я знаю, что могу и люблю это делать. Я давал мастер-классы в Москве, у меня в роду все педагоги. Может быть, потихоньку уже как-то и режиссура… Все-таки уже пришло, наверное, возрастное желание сказать нечто большее, выразиться как-то по-другому. Так что я говорю только о том, что не закрываю себя. Я не говорю, что я актер — и все. Можно делать еще что-то, но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Разговоров вокруг много, но что из этого выкристаллизуется — посмотрим», — поделился артист.
Звезда кино вместе с женой, сыном и дочерью обосновался в Израиле. Анатолию нравится жаркая страна, поэтому он намерен в ней задержаться. «Здесь, в Израиле, в Нетании, где мы сняли квартиру, у меня живут мама, папа, сестры, братья, и здесь я тоже ощущаю какое-то возвращение домой. Даже мысли такие мелькают, что, может быть, исторически так должно было сложиться. Я в 16 лет ушел из дома и всю жизнь после этого был таким оторванным ломтем. Наверное, сейчас время вернуться, потому что родители становятся немощнее, я должен быть рядом с ними. Черт его знает, может быть, по какому-то большому плану там, наверху, я и должен был, независимо от чего бы то ни было, оказаться здесь», — заключил Белый, «Новая газета. Европа».
# Шоу-бизнес Белый Анатолий
По материалам: z-aya

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