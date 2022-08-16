Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины

В последние месяцы многие представители телевидения, эстрады и спорта решились покинуть Родину. За это поклонники подвергли их хейту. Но не все знаменитости делают это по своей воле, выражая таким образом свою политическую позицию. В числе исключений оказалась и фигуристка Анна Щербакова.





Оказалось, что золотой медалистке Олимпийских игр приходится покидать Родину не по своей воле. По словам спортсменки, ее уже длительное время беспокоят боли в колене, причиной которых стала давняя травма. Во время Олимпийских игр Анна выиграла золотую медаль, превозмогая боль, но проблемы с ногами мешают ей полноценно готовиться к выступлениям.





Народные способы лечения и отечественная медицина, видимо, не смогли помочь спортсменке, поэтому она решилась на операцию. Ее проведут в Германии через несколько дней. Анна настроена оптимистично и уверена, что скоро сможет вернуться на лед. Об этом она пишет на своей страничке в соцсети Инстаграм (запрещена в РФ).





Решение провести операцию, вероятно, возникло после отстранения российских спортсменов от международных соревнований. За это время Щербакова сможет пройти полный курс реабилитации и привести себя в форму для дальнейших выступлений. Коллеги Анны, лишенные стимула усиленно тренироваться, также занялись другими сферами деятельности. Так, по информации СМИ, Камила Валиева сосредоточилась на выступлениях в ледовых шоу Татьяны Навки.