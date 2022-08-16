Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины

Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины

В последние месяцы многие представители телевидения, эстрады и спорта решились покинуть Родину. За это поклонники подвергли их хейту. Но не все знаменитости делают это по своей воле, выражая таким образом свою политическую позицию. В числе исключений оказалась и фигуристка Анна Щербакова.


Оказалось, что золотой медалистке Олимпийских игр приходится покидать Родину не по своей воле. По словам спортсменки, ее уже длительное время беспокоят боли в колене, причиной которых стала давняя травма. Во время Олимпийских игр Анна выиграла золотую медаль, превозмогая боль, но проблемы с ногами мешают ей полноценно готовиться к выступлениям.


Народные способы лечения и отечественная медицина, видимо, не смогли помочь спортсменке, поэтому она решилась на операцию. Ее проведут в Германии через несколько дней. Анна настроена оптимистично и уверена, что скоро сможет вернуться на лед. Об этом она пишет на своей страничке в соцсети Инстаграм (запрещена в РФ).



Решение провести операцию, вероятно, возникло после отстранения российских спортсменов от международных соревнований. За это время Щербакова сможет пройти полный курс реабилитации и привести себя в форму для дальнейших выступлений. Коллеги Анны, лишенные стимула усиленно тренироваться, также занялись другими сферами деятельности. Так, по информации СМИ, Камила Валиева сосредоточилась на выступлениях в ледовых шоу Татьяны Навки.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской армии
Юрий Шевчук обжалует решение суда по делу о дискредитации российской
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
В Совбезе России отреагировали на провокации Киева на атомных объектах
В Совбезе России отреагировали на провокации Киева на атомных объектах
4K при 60 FPS обещают в Pac-Man World Remake на Xbox Series S и Xbox One X
4K при 60 FPS обещают в Pac-Man World Remake на Xbox Series S и Xbox
Ориентация Дани Милохина заинтересовала Шахназарова
Ориентация Дани Милохина заинтересовала Шахназарова
Ксения Бородина набросилась на фанатку
Ксения Бородина набросилась на фанатку
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии Высоцкой
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии
Иосиф Пригожин рассказал о рождении внука
Иосиф Пригожин рассказал о рождении внука
Софии Ротару позавидовал украинский продюсер
Софии Ротару позавидовал украинский продюсер
"Оскорбляет и дискредитирует": модель потребовала от Wildberries 10 миллионов из-за фото ее прыщавых ягодиц
"Оскорбляет и дискредитирует": модель потребовала от
Прохор Шаляпин снимается в новом сериале: подробности проекта
Прохор Шаляпин снимается в новом сериале: подробности проекта
Россия пересмотрит условия безопасности на Балтике
Россия пересмотрит условия безопасности на Балтике

Топ на сегодня

Сколько весит Лука Сафронов
Сколько весит Лука Сафронов
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе
Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд

Еще по теме

Фигуристка Анна Погорилая выиграла этап Гран-при в Саппоро
Анна Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева на четвертом месте
Анна Щербакова выиграла ЧР по фигурному катанию
Беларусь завоевала первое «золото» на Олимпиаде