Авдотья Малиновка 17 августа 2022 года: старинные обычаи и приметы

17 августа 2022 года в России отмечают народный праздник Авдотья Малиновка, который богат обычаями и приметами. Известен этот день еще и под названием Огуречница или Сеногнойка и этому есть объяснение. Традиционно на Руси 17 августа люди собирали огурцы и малину, а также готовились к затяжным дождям, из-за которых начинало гнить сено.

17 августа православная церковь чтит память святой мученицы Евдокии Римляныни

Евдокия Римляныня оставила след в истории, как героическая женщина, которая противостояла империи ради продвижения христианской религии и отдала свою жизнь во имя Господа в период гонения за бедными и ущемленными.







Евдокия родилась в Риме. Родители ее были зажиточными христианами, поэтому дали дочери хорошее образование и привили любовь к Богу. В период гонения на христиан, которое возглавил персидский царь Сапором, Евдокия была схвачена со многими другими верующими.

Ее закрыли в темнице и предали пыткам, чтобы она отреклась от Всевышнего и поклонилась языческим идолам. Правда, Евдокия не сдавалась и Бог ей в этом помогал. С каждым днем она все больше крепла и вера ее усиливалась.

Помогала пережить пытки Евдокия и другим узникам. О том, что святая своими проповедями поддерживала христиан, узнал царь и приказал казнить Евдокию. Святую обезглавили уже на следующий день после указа.

В день Авдотьи Малиновки, 17 августа, существуют интересные обычаи





Традиционно 17 августа прадеды на Руси отправлялись в лес собирать малину. Особенно это дело любили дети. Они шли в лес, где не только сполна наедались ягоды, но и приносили ее домой, а женщины уже варили из нее варенье и закрывали компоты.

Принято было в День Авдотьи Малиновки заниматься консервацией огурцов. Считалось, что 17 августа они уже прекращают расти. Также в этот день полностью убирали огуречную ботву и складывали ее в компостную яму. Обязательным было и убрать с огорода лук с чесноком, поскольку уже начнется сезон дождей и овощи могут пропасть.

Но не только о них крестьяне думали. Прадеды старались также побыстрее к 17 августу спрятать все сено, которое оставалось на полях после сбора хлеба. Если не успеть это сделать, то сено сгниет и не будет чем кормить домашний скот зимой.

День Авдотьи Малиновки богат приметами





По приметам 17 августа прадеды на Руси могли предугадать, какую погоду стоит ждать в будущем:

какая погода в День Авдотьи, такая будет и в октябре;

17 августа парко и душно — к затяжным дождям;

после Авдотьи Малиновки пройдут 7 дождей;

после 17 августа дожди могут нагрянуть неожиданно;

в праздник в лесу много малины — к хорошему урожаю злаковых культур;

над лесом туман стоит — грибы растут;

17 августа овцы в поле к ветру спиной поворачиваются — к ненастью;

дождь будет, если коровы свои передние ноги лижут;

ястреб кричит — погода порадует;

хорошей погода будет, если 17 августа грачи на юг улетают.

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