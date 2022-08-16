Авдотья Малиновка 17 августа 2022 года: старинные обычаи и приметы
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Авдотья Малиновка 17 августа 2022 года: старинные обычаи и приметы

Авдотья Малиновка 17 августа 2022 года: старинные обычаи и приметы

17 августа 2022 года в России отмечают народный праздник Авдотья Малиновка, который богат обычаями и приметами. Известен этот день еще и под названием Огуречница или Сеногнойка и этому есть объяснение. Традиционно на Руси 17 августа люди собирали огурцы и малину, а также готовились к затяжным дождям, из-за которых начинало гнить сено.

17 августа православная церковь чтит память святой мученицы Евдокии Римляныни

Евдокия Римляныня оставила след в истории, как героическая женщина, которая противостояла империи ради продвижения христианской религии и отдала свою жизнь во имя Господа в период гонения за бедными и ущемленными.


Евдокия родилась в Риме. Родители ее были зажиточными христианами, поэтому дали дочери хорошее образование и привили любовь к Богу. В период гонения на христиан, которое возглавил персидский царь Сапором, Евдокия была схвачена со многими другими верующими.

Ее закрыли в темнице и предали пыткам, чтобы она отреклась от Всевышнего и поклонилась языческим идолам. Правда, Евдокия не сдавалась и Бог ей в этом помогал. С каждым днем она все больше крепла и вера ее усиливалась.

Помогала пережить пытки Евдокия и другим узникам. О том, что святая своими проповедями поддерживала христиан, узнал царь и приказал казнить Евдокию. Святую обезглавили уже на следующий день после указа.

В день Авдотьи Малиновки, 17 августа, существуют интересные обычаи


Традиционно 17 августа прадеды на Руси отправлялись в лес собирать малину. Особенно это дело любили дети. Они шли в лес, где не только сполна наедались ягоды, но и приносили ее домой, а женщины уже варили из нее варенье и закрывали компоты.

Принято было в День Авдотьи Малиновки заниматься консервацией огурцов. Считалось, что 17 августа они уже прекращают расти. Также в этот день полностью убирали огуречную ботву и складывали ее в компостную яму. Обязательным было и убрать с огорода лук с чесноком, поскольку уже начнется сезон дождей и овощи могут пропасть.

Но не только о них крестьяне думали. Прадеды старались также побыстрее к 17 августу спрятать все сено, которое оставалось на полях после сбора хлеба. Если не успеть это сделать, то сено сгниет и не будет чем кормить домашний скот зимой.

День Авдотьи Малиновки богат приметами


По приметам 17 августа прадеды на Руси могли предугадать, какую погоду стоит ждать в будущем:

  • какая погода в День Авдотьи, такая будет и в октябре;
  • 17 августа парко и душно — к затяжным дождям;
  • после Авдотьи Малиновки пройдут 7 дождей;
  • после 17 августа дожди могут нагрянуть неожиданно;
  • в праздник в лесу много малины — к хорошему урожаю злаковых культур;
  • над лесом туман стоит — грибы растут;
  • 17 августа овцы в поле к ветру спиной поворачиваются — к ненастью;
  • дождь будет, если коровы свои передние ноги лижут;
  • ястреб кричит — погода порадует;
  • хорошей погода будет, если 17 августа грачи на юг улетают.

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# Общество Праздники
По материалам: rsute

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