Австралийка смешно пародирует идеальные снимки звёзд, показывая насколько они далеки от обыденной реальности

Австралийскую комикессу Селесту Барбер знают и любят тысячи людей. Если быть точнее и опираться на данные её странички в соцсетях, то поклонниками её творчества являются всего каких-то 9,2 миллиона человек. А всё из-за отличного чувства юмора и умения посмеяться над собой.

Наверное, самой любимой подписчиками частью творчества Селесты являются пародии на знаменитостей и журнальные снимки, глядя на которые иногда задаёшься вопросом: «Что это такое и как же тут так раскорячиться?»

С одной стороны эти пародии довольно тривиальные, но в то же время они бьют в самую суть, потому что если посмотреть правде в глаза, то все мы в некотором роде Селеста. И эта простота и честность с подписчиками очень располагают к себе.

Когда твой любимый начинает что-то рассказывать о спорте

Безопасность превыше всего

Это слишком жёсткая оздоровительная игра

То чувство, когда в магазине говорят, что твой размер даже не отшивают

Когда ты всех уволила и назначила себя креативным директором

Кстати, мужчины тоже умеют отлично пародировать звёзд.

Мамочка снова на винишке

Встретились как-то лесная и болотная нимфы

Нет ничего лучше одноразового белья, перчаток и дохода, который заставляет вас быть скромнее

Не знаем, как вы, а мы не сразу заметили, что купальник сооружён из одноразовых масок. А что, отличная идея — масочный режим отменён, а запасы наверняка у кого-то да остались. Вдохновляйтесь! 🙂

Взгляд кошки, грация картошки

Когда ты тот ещё подарочек

Слишком много вопросов, но слишком мало ответов

Малышка на миллиард долларов и её подружка

Вообще, соцсети в массе своей довольно часто расстраивают обычных людей какой-то заоблачной идеальностью, но существуют блогеры, которые раскрывают карты, показывая подписчикам, что же происходит за кадром на самом деле.

Как сказать на богатом «Сделай уже наконец ремонт в комнате»?

Жаворонок vs. Сова

Пенная вечеринка

Просто пытаюсь всё уместить в купальник

Мы и сами нежно любим Селесту и именно по этой причине не раз уже показывали её искромётные пародии.

Тут главное поймать баланс

И в очередной раз можно обнять и расцеловать Селесту не только за то, как мастерски она умеет посмеяться и над собой, и над знаменитостями, но и за то, что она показывает, что быть обычным — это нормально. Да, нормально не болтаться в гамаке вверх попой, рискуя защемить поясницу 😉