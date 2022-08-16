Австралийка смешно пародирует идеальные снимки звёзд, показывая насколько они далеки от обыденной реальности
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Австралийка смешно пародирует идеальные снимки звёзд, показывая насколько они далеки от обыденной реальности

Австралийка смешно пародирует идеальные снимки звёзд, показывая насколько они далеки от обыденной реальности

Австралийскую комикессу Селесту Барбер знают и любят тысячи людей. Если быть точнее и опираться на данные её странички в соцсетях, то поклонниками её творчества являются всего каких-то 9,2 миллиона человек. А всё из-за отличного чувства юмора и умения посмеяться над собой.

Наверное, самой любимой подписчиками частью творчества Селесты являются пародии на знаменитостей и журнальные снимки, глядя на которые иногда задаёшься вопросом: «Что это такое и как же тут так раскорячиться?»

С одной стороны эти пародии довольно тривиальные, но в то же время они бьют в самую суть, потому что если посмотреть правде в глаза, то все мы в некотором роде Селеста. И эта простота и честность с подписчиками очень располагают к себе.

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Кстати, мужчины тоже умеют отлично пародировать звёзд.

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Нет ничего лучше одноразового белья, перчаток и дохода, который заставляет вас быть скромнее

Не знаем, как вы, а мы не сразу заметили, что купальник сооружён из одноразовых масок. А что, отличная идея — масочный режим отменён, а запасы наверняка у кого-то да остались. Вдохновляйтесь! 🙂

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Когда ты тот ещё подарочек

Слишком много вопросов, но слишком мало ответов

Малышка на миллиард долларов и её подружка

Вообще, соцсети в массе своей довольно часто расстраивают обычных людей какой-то заоблачной идеальностью, но существуют блогеры, которые раскрывают карты, показывая подписчикам, что же происходит за кадром на самом деле.

Как сказать на богатом «Сделай уже наконец ремонт в комнате»?

Жаворонок vs. Сова

Пенная вечеринка

Просто пытаюсь всё уместить в купальник

Мы и сами нежно любим Селесту и именно по этой причине не раз уже показывали её искромётные пародии.

Тут главное поймать баланс

И в очередной раз можно обнять и расцеловать Селесту не только за то, как мастерски она умеет посмеяться и над собой, и над знаменитостями, но и за то, что она показывает, что быть обычным — это нормально. Да, нормально не болтаться в гамаке вверх попой, рискуя защемить поясницу 😉

# Интересное
По материалам: twizz

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