Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса Пратта
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Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса Пратта

Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса ПраттаГонорар Брайс Даллас Ховард за «Мир Юрского периода» был меньше, чем у Криса Пратта

Американская актриса Брайс Даллас Ховард призналась, что за съемки в трех частях фильма «Мир Юрского периода» она получила «гораздо меньше», чем ее коллега, актер Крис Пратт. Об этом сообщает Insider.

Артистка поведала, что информация о том, что Пратту заплатили на два миллиона долларов больше, неверная. На самом деле, разница в гонорарах звезд была еще более существенная. Причиной этому стал тот факт, что контракт на участие в трех фильмах, вышедших на экраны в 2015, 2018 и 2022 годах, Ховард подписала в 2014 году.

«Когда я начала переговоры о "Юрском периоде", это был 2014 год, это был другой мир, я была в очень проигрышной позиции. И, к сожалению, я должна была заключить контракт сразу на три фильма, ничего нельзя было изменить», — сообщила звезда.

Актриса добавила, что Крис Пратт обсуждал с ней этот вопрос, а также добился того, чтобы Ховард получала одинаковые с ним гонорары за контракты, которые имели отношение к фильмам: посвященные «Миру Юрского периода» парки и видеоигры.

Ранее стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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