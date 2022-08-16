Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE
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Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE

Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE


Ведущий бразильский финансовый брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE, использующую технологии от Nasdaq. Об этом сообщает The Block.


Мобильное приложение позволяет торговать биткоином и Ethereum. CEO Xtage Маркос Хори подчеркнул, что компания получила «тонны запросов» от клиентов, желающих инвестировать в криптовалюты.


Число активных пользователей XP превышает 3,6 млн.


Несколько других бразильских компаний также недавно представили инструменты для торговли криптовалютами. Например, банк BTG Pactual в конце июля запустил платформу Mynt.

Финтех-компания PicPay неделю назад представила трейдинговую платформу, поддерживающую биткоин, Ethereum и стейблкоин USDP от Paxos.


«Единорог» в сфере цифрового банкинга Nubank в конце июня запустил торговую площадку Nucripto. За месяц пользовательская база платформы преодолела отметку в 1 млн.


Напомним, в июле бразильский филиал банка Santander пообещал «в ближайшие месяцы» открыть для клиентов возможность торговли цифровыми активами.



# Экономика бразилия, брокеры, трейдинг, новости
По материалам: ForkLog

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