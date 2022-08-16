Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE

Ведущий бразильский финансовый брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE, использующую технологии от Nasdaq. Об этом сообщает The Block.

Мобильное приложение позволяет торговать биткоином и Ethereum. CEO Xtage Маркос Хори подчеркнул, что компания получила «тонны запросов» от клиентов, желающих инвестировать в криптовалюты.

Число активных пользователей XP превышает 3,6 млн.

Несколько других бразильских компаний также недавно представили инструменты для торговли криптовалютами. Например, банк BTG Pactual в конце июля запустил платформу Mynt.



Финтех-компания PicPay неделю назад представила трейдинговую платформу, поддерживающую биткоин, Ethereum и стейблкоин USDP от Paxos.

«Единорог» в сфере цифрового банкинга Nubank в конце июня запустил торговую площадку Nucripto. За месяц пользовательская база платформы преодолела отметку в 1 млн.

Напомним, в июле бразильский филиал банка Santander пообещал «в ближайшие месяцы» открыть для клиентов возможность торговли цифровыми активами.



