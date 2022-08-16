Бывший главред Vogue описала случайную встречу с Беном Аффлеком
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Бывший главред Vogue описала случайную встречу с Беном Аффлеком

Бывший главред Vogue описала случайную встречу с Беном АффлекомЭкс-главред Vogue Долецкая рассказала, что актер Бен Аффлек подсказал ей дорогу в США

Бывший главный редактор российской версии журнала Vogue Алена Долецкая рассказала, что однажды в США случайно встретила актера Бена Аффлека, который подсказал ей дорогу. Впечатлениями от разговора со звездой Голливуда она поделилась в своем Telegram-канале.

История произошла, когда Долецкая, будучи в городе Санта-Моника, заблудилась и не могла найти нужную ей улицу. «Из-за какого-то неуклюжего разворота вбахиваюсь головой в живот прохожего, высокого мужчины. В ужасе прикладываю ручки к сердцу: "Sorry, sorry, my apologies!" («Простите, приношу свои извинения» — прим. «Ленты.ру») Поднимаю глаза, и е-мое!!! Бен Аффлек. Улыбается, спрашивает, куда мне нужно», — написала экс-главред глянцевого журнала.

По словам журналистки, когда она объяснила собеседнику, куда ей нужно попасть, он предложил проводить ее. «Шла я реально по воздуху. Жаль, что быстро дошли. Парень он оказался зачетный, благодарила его как никогда», — описала Долецкая знаменитость. Она также добавила, что не стала называть Аффлека по имени, чтобы актер подумал, будто незнакомка его не узнала.

Ранее Долецкая также высказалась о соотечественниках, покинувших Россию. Экс-главред Vogue заявила, что не осуждает эмигрировавших россиян. Она также описала свое отношение к гипотетическому переезду из страны.

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По материалам: lenta.ru

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