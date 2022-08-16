Бывший муж Ольги Кабо откровенно рассказал о разводе с женой
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Бывший муж Ольги Кабо откровенно рассказал о разводе с женой

Бывший муж Ольги Кабо откровенно рассказал о разводе с женой
Актриса Ольга Кабо пару лет назад развелась со своим мужем. В 2020 году Ольга Кабо развелась с Николаем Разгуляевым после 12 лет брака. Актриса рассказала, что их расставание с бизнесменом было формальным, поскольку они разъехались за четыре года до этого, но продолжали оставаться супругами на бумаге. А в прошлом году появились новости о больших долгах Разгуляева и его банкротстве, Ольга подала в суд с требованием выплатить ей 26 миллионов рублей – половину от имущества бывшего мужа. Поклонники Кабо тут же решили, что между экс-супругами не все так уж гладко, раз они не смогли мирно договориться о разделе имущества, но, как объяснил бизнесмен, их отношения такие же добрые и дружественные, а актриса подала иск к его кредитору и финансовому управляющему. «Мы развелись с Ольгой, но поддерживаем общение ради нашего общего сына. Безусловно Ольга не имеет отношения к моим долгам, поскольку она о них не знала и не давала письменного согласия. Это были мои долги, я их не согласовывал с супругой, и соответственно кредитор не требовал этого согласования. Я банкрот. Все мое имущество было отдано в конкурсную массу. И назначен финансовый управляющий, которая всеми вопросами занимается. Имущество в счет покрытия долга продали, а теперь Ольга пытается отсудить половину денег, а я прохожу ответчиком формально», — уточнил предприниматель в беседе с «КП».
Назвал Разгуляев и причину развода с артисткой. Он заверил, что его проблемы с бизнесом тут ни при чем, а все дело в остывших чувствах.    «Я вам могу сказать, что Ольга не относится к категории женщин меркантильных. Она другой человек. Я ее и выбрал в свое время себе в жены, понимая, что она белая ворона среди той массы артистов, артисток, певиц, людей шоу-бизнеса. И поэтому она мне приглянулась, понравилась, и я влюбился в нее. Но потом потихоньку, полегоньку все это остыло, ушло куда-то в бытовую составляющую. Мы расстались спокойно. Сели, обсудили и пришли к пониманию», — добавил 61-летний Разгуляев.
# Шоу-бизнес Кабо Ольга
По материалам: z-aya

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