Цена газа в Европе подскочила

Вадим Карасев

Цена на газ в Европе подскочила выше 2450 долларов за тысячу кубометров

На открытии торгов во вторник, 16 августа, цена на газ в Европе подскочила выше 2450 долларов за тысячу кубометров и сейчас растет примерно на шесть процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так дорого газ не стоил с марта текущего года. Стоимость фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составляет 2416,3 доллара за тысячу кубометров, на максимуме цена поднималась до 2463,5 доллара.

Газ продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений по поводу поставок из России. С середины июня «Газпром» последовательно снижал прокачку по «Северному потоку», основному маршруту поставок трубопроводного газа в Европу. Европейская комиссия в сложившихся обстоятельствах, в свою очередь, предложила план по добровольному сокращению спроса на топливо на 15 процентов.

При этом, поставки регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) в газотранспортную сеть Европы в августе упали до минимума за полгода.