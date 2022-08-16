Что больше всего бесит Дев в окружающих людях

Вадим Карасев

Девы — люди, которые умеют скрывать раздражение и злобу, но если вы будете вести себя так, как описано далее в этой статье, то они не смогут скрыть своей неприязни к вам. Будьте осторожнее. Если хотите оставаться другом людям данного Знака.

Девы — типичные холерики по Знаку Зодиака, поэтому их может раздражать очень и очень много разных типов поведения и поступков людей. Будьте осторожнее в общении с ними.

Беспорядок

Дев бесит беспорядок у себя в дом, но еще больше их раздражает, когда кто-то этот беспорядок провоцирует. Когда кто-то не закрывает шкаф или разбрасывает вещи, не моет посуду — всё это выводит Дев из себя, потому что им нравится жить в полном порядке и гармонии. Неряшливые люди приводят их в ярость.

Неуважительное общение

Девы допускают возможность того, что человек может допустить ошибку в общении с ними — случайно выйти из себя или не выполнить обещанное. Самое главное для любой Девы — услышать слова «прости меня». Это для них очень важно. Если этих слов не последует после неуважительного общения, можете считать, что нажили себе заклятого врага.

Безответственность

Также Девы не терпят людей, которые безответственно подходят к выполнению своих обязанностей. Они ненавидят что-то за кем-то доделывать, переделывать. Если вам нужна помощь, лучше попросить о ней заранее. Если вы взялись за что-то, то делайте это нормально.

Ложь

Любого человека будет напрягать тот факт, что его знакомый, друг, родственник или коллега врёт. Дев это раздражает больше, чем кого-либо. Особенно сильно их бесит, когда ложь бесцельная. Если они анализируют поведение человека и не могут понять, зачем именно он соврал, это вовсе может стать для Дев потрясением. Проблема в том, что они воспринимают всё на свой счет, поэтому чужая ложь без цели — это удар ниже пояса.

Когда кто-то пользуется их добротой

Нельзя сказать, что Девы — святые люди, но добрые дела они делают. Пусть они небольшие, но зато представители данного Знака довольно часто пытаются сделать нечто хорошее. Если кто-то этого не ценит, это очень сильно выбивает Дев из колеи. Они предпочитают не общаться с такими людьми вовсе, потому что они считают, что доброта не должна оставаться без ответа. Если вы просите Дев вам помочь, не поленитесь хотя бы сказать «спасибо».

Манипуляции

Не пытайтесь манипулировать этими людьми. Во-первых, Девы сразу поймут это. Во-вторых, они вас возненавидят и вы попадете в их черный список. Не давите им на жалость, не провоцируйте появление чувства вины и ни в коем случае не говорите им «вы должны», «ты обязана». Девы сделают все специально наоборот.

Желание поставить себя выше них

Девы любят относительное равенство. Они не против, когда кто-то стоит выше них по карьерной лестнице и говорит им, что нужно делать в той или иной ситуации, однако, бывает так, что люди нарочно пытаются подчеркнуть свой статус, разговаривая с окружающими как бы свысока. Вот это Дев может бесить. Если вдруг у вас в какой-то момент появятся проблемы, а решить их сможет только Дева, можете даже не рассчитывать на их помощь. Они напомнят вам о вашем поведении и демонстративно откажутся помогать.

Дев раздражает высокомерие. Здоровая самооценка их не задевает, но если кто-то считает себя лучше других и не прямо пытается это показать, у Дев возникает стойкая неприязнь. Их очень раздражают разговоры с такими людьми и их бесит работать с ними бок о бок. Да что там говорить, им не хочется даже находиться рядом с ними в одном помещении.

Безразличие

Девам очень не нравится, когда кто-то вообще не проявляет к ним никаких эмоций. Когда представитель данного Знака делает что-то хорошее для человека, а ему на это плевать, ничего хорошего ждать точно не стоит. Также это касается безразличия друзей и родственников. Если близкий человек не участвует в жизни Девы, не звонит и не проявляет никакой инициативы, это выводит Деву из себя.