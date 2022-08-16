Compound анонсировал запуск третьей версии DeFi-протокола

Лендинговый проект Compound объявил о готовности к запуску третьей версии протокола под названием Comet.

The first deployment of Compound III is a USDC market on Ethereum. The contracts are on mainnet, and can be activated by Compound Governance.



The next-generation borrowing protocol is approaching launch 📈https://t.co/DkcjiqTgoS — Compound Labs (@compoundfinance) August 15, 2022

По словам разработчиков, обновление знаменует собой переход платформы к мультичейн-подходу.

Старший инженер-программист Compound Labs Кевин Чэн отметил, что первой реализацией Comet станет рынок на базе стейблкоина USDC. Затем добавится поддержка пяти криптоактивов, доступных также в качестве залогового обеспечения: WBTC, WETH, UNI, LINK и COMP.

Чэн подчеркнул, что финальные версии новых смарт-контрактов готовы к развертыванию в реальном времени. Их аудит провели фирмы OpenZeppelin и ChainSecurity.

Запуск Comet состоится как только ДАО примет соответствующее решение.

Напомним, в марте сообщество Compound проголосовало за снижение вдвое наград в нативных токенах COMP.