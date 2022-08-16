Compound анонсировал запуск третьей версии DeFi-протокола
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Compound анонсировал запуск третьей версии DeFi-протокола

Compound анонсировал запуск третьей версии DeFi-протокола


Лендинговый проект Compound объявил о готовности к запуску третьей версии протокола под названием Comet.



По словам разработчиков, обновление знаменует собой переход платформы к мультичейн-подходу.


Старший инженер-программист Compound Labs Кевин Чэн отметил, что первой реализацией Comet станет рынок на базе стейблкоина USDC. Затем добавится поддержка пяти криптоактивов, доступных также в качестве залогового обеспечения: WBTC, WETH, UNI, LINK и COMP. 


Чэн подчеркнул, что финальные версии новых смарт-контрактов готовы к развертыванию в реальном времени. Их аудит провели фирмы OpenZeppelin и ChainSecurity.


Запуск Comet состоится как только ДАО примет соответствующее решение.


Напомним, в марте сообщество Compound проголосовало за снижение вдвое наград в нативных токенах COMP.

# Экономика compound, defi, новости
По материалам: ForkLog

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