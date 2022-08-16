Deathloop может выйти на Xbox и в Game Pass уже через месяц
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Deathloop может выйти на Xbox и в Game Pass уже через месяц

Deathloop может выйти на Xbox и в Game Pass уже через месяц


В прошлом году Bethesda выпустила игру Deathloop эксклюзивно для Playstation 5 и PC. Проект получил немало игровых наград, многие его назвали лучшим шутером прошлого года, а некоторые издания даже выдали награду «Игра года».

Bethesda является частью Microsoft Gaming, и уже в момент выпуска Deathloop было известно, что эксклюзивное соглашение между издателем и Sony продлится 1 год. После этого Bethesda имеет право выпускать игру на других платформах. 1 год с момента выпуска Deathloop подходит к концу уже 14 сентября, что может потенциально означать релиз игры на Xbox и в Game Pass уже в следующем месяце, если проект готов для Xbox, а разработчики намерены расширять список платформ, где он доступен.

Вероятно, Microsoft и Bethesda связаны соглашением, которое не позволяет анонсировать выход Deathloop на Xbox и в Game Pass до 14 сентября. После этой даты можно ожидать анонс и выход игры, особенно если учитывать не самое большое количество релизов от внутренних студий Xbox на эту осень.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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