Дебютанты кино получат 60 миллионов рублей на первый фильм

Производство дебютных анимационных фильмов будет финансироваться теперь в полном объеме (раньше на это дело выделяли 70 процентов от сметной стоимости), но не более 350 тысяч рублей за минуту. Также государство берет на себя полное денежное обеспечение дебютных неигровых картин, но при условии, что стоимость их не превышает 2,5 миллиона рублей (до этого выделяли на 500 тысяч меньше). Режиссеры игрового кино также могут рассчитывать на полное покрытие расходов на производство своего первого полнометражного творения. Такой приказ Минкультуры, опубликованный на портале правовой информации, вступает в силу 16 августа.

Режиссеры-постановщики смогут получить полное финансирование производства дебютного полнометражного фильма, но не более 60 миллионов рублей (прежде на это выделяли 50 миллионов рублей, а еще раньше — только 30 миллионов). На господдержку могут надеяться лишь те, кто взялся за работу в течение пяти лет после получения высшего образования в федеральных государственных вузах по специальности «Режиссура кино и телевидения» или по творческо-исполнительской специальности «Режиссура аудиовизуальных искусств».

Поясняя значимость поддержки молодых кинематографистов, ранее замминистра культуры Алла Манилова отмечала, что начинающему сложно самостоятельно привлечь частные инвестиции для реализации проекта. Поддержка дебютных проектов, по ее мнению, это будущее кинематографии и важнейший шаг к созданию конкурентоспособной российской киноиндустрии, равно как и поддержка лучших произведений некоммерческого сектора в целом.

При этом финансирование полнометражных фильмов социально значимой тематики, авторских и экспериментальных картин, а также фильмов для детей и юношества останется в прежних размерах: до 70 процентов сметной стоимости покроет государство (но не более 100 миллионов рублей), остальные деньги кинематографисты должны найти сами.

Поддержка сериалов также осталась на былом уровне: госфинансирование до 70 процентов сметной стоимости, но не более 70 миллионов рублей. На завершение производства полнометражного игрового фильма из госказны можно будет получить до 70 процентов сметной стоимости, но не более 30 миллионов рублей.

Приказ Минкультуры вступает в силу 16 августа и отменяет предыдущий, от 14 января 2022 года. Прошлый документ увеличивал финансирование авторских экспериментальных фильмов и картин для детей и юношества до 100 миллионов рублей. Ранее первым выделяли до 70 процентов стоимости кинопроизводства, но не более 50 миллионов рублей, вторым — не более 70 миллионов рублей.