Действительно ли нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса, мнение церкви
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Действительно ли нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса, мнение церкви

Действительно ли нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса, мнение церкви

Для русского человека яблоко — это чуть ли не главный фрукт, потому что он всегда доступен и очень ароматен. Из яблок варили варенье и делали сухофрукты на зиму. Польза этого плода неоспорима, особенно в периоды, когда человек постится. В связи с этим возникает вопрос, действительно ли нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса или это древний предрассудок.

Почему женщинам нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса

На Руси издавна женщины придерживались строгого правила: не есть яблоки из нового урожая до Спаса, если их ребенок умер. Согласно народному поверью, так можно навредить ему в раю и там его не угостят яблочками. Запрет снимался только в день Яблочного Спаса, то есть Преображения Господня.


Сейчас тяжело представить, почему крестьяне считали высшие силы столь мстительными созданиями. Вероятно, это дань языческим временам, когда ослушание могло разгневать богов и заставить их наказывать народ.

Стоит заметить, что во многих регионах яблоки до Спаса не ели не только потерявшие деток мамы, но и все женщины вообще. Как можно догадаться, эта традиция связана с историей Адама и Евы. Первая женщина на земле проявила непослушание и сорвала плод с дерева, к которому нельзя было подходить. Ее любопытство стало причиной греховности, потому женщины на Руси старались не следовать ее примеру.

Представления о том, что яблоки лучше до Преображения не вкушать, оказались очень живучими. Сегодня многие православные считают не лишним придерживаться запрета, чтобы отведать их только после освящения.

Почему вредно есть яблоки до 19 августа

В былые времена никакие плоды не ели до того, как освятят их в церкви. Так, до Медового Спаса не пробовали мед, до Яблочного — яблоки и виноград, а до Орехового — орехи.

В наши дни фрукты находятся на прилавках магазинов практически круглогодично, и запрещать их есть как-то странно и неразумно. Однако ревностные христиане стараются не есть яблоки с начала Успенского поста и до момента освящения их в праздник Преображения Господня. Конечно же, дело не в самих яблоках, а в том, чтобы уметь усмирять плоть во имя Господа, укрепляя свои духовные силы. Также действом освящения мы учимся ко всему в своей жизни относиться подобным образом, наполняя духом обычные предметы и занятия.


А если мы заглянем в историю, то найдем еще одно упоминания о смысле запрета на вкушение яблок до Второго Спаса. Дело тут в том, что большинство сортов поспевают только во второй половине последнего летнего месяца, и есть недозрелые фрукты, а значит, есть их в это время — вредить своему здоровью.

Что говорит православная церковь

В православии принято вкушать плоды первого урожая только после их освящения в церкви. Это способ отблагодарить высшие силы за дары природы. Милостью Божией мы имеем такое разнообразие продуктов на столе, что помогает нам поддерживать бодрость в теле и оставаться здоровыми.


Однако церковь никогда не запрещала есть яблоки до Яблочного Спаса, потому что не существует заговенья на плоды. Согласно православию, это грехом не считается, соответственно, и наказания быть не может, если только сам верующий не обвинит себя в этой гастрономической несдержанности. Чтобы избежать угрызений совести, постящимся лучше не искушать себя и дождаться праздника Преображение Господне.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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