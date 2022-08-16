День 16 августа в истории

День малинового варенья

Праздник появился в 2015 году по инициативе участников одного из кулинарных сообществ Рунета. 16 августа славяне отмечали Малинник — праздник, посвященный малине.

Эту ягоду ценят не только за ее вкус, но и за полезные качества и широко используют как целебное средство против простуды и для повышения иммунитета. Существует мнение, что малиновое варенье даже более полезно, чем свежие ягоды. Оно содержит натуральную салициловую кислоту (основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств), а также витамины А, Е, РР, В2, отвечающие за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица.

81 год назад (1941) был издан приказ Ставки Верховного главнокомандования №270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия»

Все военнослужащие Красной Армии, сдавшиеся в плен врагу, объявлялись дезертирами и изменниками Родины. Каждый красноармеец был обязан сражаться до последней капли крови, даже если его войсковое соединение было окружено. Нарушители этого приказа расстреливались на месте, а их семьи подлежали аресту. Документ подписали: председатель Комитета Государственной обороны Иосиф Сталин, заместитель председателя ГКО Вячеслав Молотов, Маршалы Советского Союза Семен Буденный, Климент Ворошилов, Семен Тимошенко, Борис Шапошников и генерал армии Георгий Жуков.

На основании этого приказа были возбуждены уголовные дела против попавших в плен генералов Владимира Качалова, Павла Понеделина и Николая Кириллова. Их обвинили в измене Родине, и они заочно были приговорены к расстрелу.

Позднее выяснилось, что в приказе содержались поспешные и несправедливые оценки. Владимир Качалов погиб при прорыве из окружения в августе 1941 года. Павел Понеделин и Николай Кириллов были захвачены в плен и находились на протяжении войны в немецких концлагерях Вольфхайде и Дахау. Несмотря на издевательства и жестокое отношение, генералы не перешли на сторону противника. После освобождения из лагеря они были почти сразу арестованы. В 1950 году Павел Понеделин и Николай Кириллов, так и не признавшие себя виновными в сотрудничестве с фашистами, были вновь осуждены и расстреляны. В 1956 году они были посмертно реабилитированы.

210 лет назад (1812) началось Смоленское сражение Отечественной войны 1812 года

В начале августа 1812 года русские войска в составе 1-й Западной армии под командованием Михаила Барклая-де- Толли и 2-й Западной армии под командованием Петра Багратиона соединились в районе Смоленска и начали готовить наступление на Рудню и Витебск.

Узнав о готовящемся наступлении, Наполеон успел перегруппировать свои войска и переправить их на левый берег Днепра с целью зайти в тыл Русской армии и захватить Смоленск.

Утром 16 августа 1812 года русские войска (до 15 тысяч человек) отразили первые атаки французских войск (до 140 тысяч человек) на Смоленск. Позднее к городу подошли 1-я и 2-я армии и расположились на правом берегу Днепра. После нескольких дней сражений Барклай-де-Толли с целью сохранения армии принял решение оставить Смоленск.

В результате Смоленского сражения был сорван замысел Наполеона — навязать Русской армии генеральное сражение на невыгодных для нее условиях. Стратегическое положение французской армии после сражения значительно ухудшилось. Потери наполеоновской армии в Смоленском сражении составили свыше 20 тысяч человек, русские войска потеряли 10 тысяч человек.

394 года назад (1628) был основан город Красноярск

16 августа 1628 года в месте впадения реки Кача в Енисей отряд казаков под предводительством Андрея Дубенского заложил небольшой деревянный острог Красный Яр. Спустя несколько лет территория вокруг него была преобразована в уезд. Статус города Красноярский острог получил в 1690 году.

Сегодня Красноярск — это крупнейший промышленный и культурный центр Восточной Сибири. Административный центр Красноярского края. С мая 2021 года носит почетное звание «Город трудовой доблести».

46 лет назад (1976) вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами

Конвенция была принята по инициативе ООН 21 февраля 1971 года. Документ является окончательным вариантом многостороннего договора об установлении контроля над психотропными веществами. Он установил международную систему контроля за такими веществами, как галлюциногены, барбитураты, а также снотворные, транквилизирующие и обезболивающие средства. Некоторые из этих веществ запрещены к использованию, другие — выдаются только по рецепту.

Контроль над психотропными средствами осуществляют Комиссия ООН по наркотическим средствам и Международный комитет по контролю над наркотиками.

К Конвенции об установлении контроля над психотропными веществами присоединилось более 180 стран.

62 года назад (1960) была основана Международная академия астронавтики (МАА)

Академия была образована в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса. Инициатором ее создания был американский ученый-механик профессор Теодор фон Карман, занимавшийся исследованиями в области аэро-, гидро- и термодинамики.

Задачами МАА являются развитие астронавтики в мирных целях, а также поддержка ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой, и проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований.

Сегодня членами академии являются 1200 ученых из 80 стран мира. МАА совместно с Международной астронавтической федерацией и Международным институтом космического права организует ежегодный Международный конгресс астронавтики, а также около 20 конференций и симпозиумов по космическим исследованиям.

126 лет назад (1896) в Клондайке (Канада) было открыто месторождение золота. В регионе началась «золотая лихорадка»

Удача улыбнулась старателям Джорджу Кармаку, Джиму Скукуму и Чарли Доусону. Они обнаружили золотой самородок в ручье Реббит-Крик (ныне Бонанза-Крик). Новость об этой находке быстро разнеслась сначала по округе, а позднее по всей Америке. В регион хлынули тысячи золотоискателей со всего мира, но драгоценный металл посчастливилось найти немногим.

Относительно «легкая» добыча золота, когда старателю нужны были только лопата и лоток, закончилась в начале XX века. Им на смену в регион пришли крупные компании с дорогостоящим оборудованием.