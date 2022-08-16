Дешево и надежно: зачем класть чайный пакетик в унитаз
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Дешево и надежно: зачем класть чайный пакетик в унитаз

Дешево и надежно: зачем класть чайный пакетик в унитаз

Народные способы борьбы с ржавчиной и грязью иногда могут составить нешуточную конкуренцию производителям бытовой химии. Но о полезных лайфхаках знают не все, а рекламу всевозможных средств трудно не заметить. Сегодня разберемся, зачем класть чайный пакетик в унитаз и как он поможет бережно очистить эмаль.

В чем суть китайского лайфхака

Большинство наших хозяюшек ни за что бы не подумали, что обычный чайный пакетик может как-то пригодиться в уборке. И действительно, таким лайфхаком принято пользоваться в Китае, но не в нашей стране. В местных отелях туристы не раз замечали, как горничная идет в туалетную комнату с чайным пакетиком, и решили поинтересоваться, что она делает.


Оказалось, что этот нехитрый предмет справляется даже со стойкими загрязнениями эмали. После этого унитаз будет сиять чистотой так, будто вы использовали дорогостоящую бытовую химию. Как же использовать чайный пакетик?

Как очистить унитаз с помощью чайного пакетика


Жители многих городов отмечают, что вода очень жесткая. Она плохо сказывается на состоянии эмали унитаза, которая начинает быстро желтеть и портиться. Причем справиться с этим налетом очень сложно. Агрессивные средства, конечно, уберут ее в два счета, однако и эмаль тоже испортят.


В этом случае стоит обратиться к безопасному и безвредному чайному пакетику. Удивительно, но вы можете взять даже использованный, и он будет не менее эффективен, чем новый. Если загрязнение сильное и его поверхность велика, то понадобится несколько пакетиков.

Вам нужно просто приложить их к местам, где образовались ржавчина и налет. Лучше всего оставить их там на несколько часов или на ночь. Как это ни удивительно, но чай следы не оставит, и вам нужно будет просто протереть унитаз губкой или ершиком.


Совет: если желаете, чтобы унитаз был не только чистым, но и источал приятный аромат, используйте чайные пакетики с добавками.

Проверьте сами, как отлично работает этот способ. Вы сбережете не только деньги, но и эмаль унитаза.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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