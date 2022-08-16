Дмитрий Борисов в день рождения поделился фото с обнаженным торсом
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Дмитрий Борисов в день рождения поделился фото с обнаженным торсом

Дмитрий Борисов в день рождения поделился фото с обнаженным торсом
Телеведущий Первого канала, Дмитрий Борисов сегодня отмечает 37-летие, в честь которого и показал пляжное фото. Сегодня ведущий шоу «Пусть говорят» отмечает день рождения. Дмитрий Борисов встретил 37-летие в Италии. Шоумен запечатлелся с голым торсом на скалах у пляжа. На телеведущем были лишь шорты и шлепанцы.
«Только вперёд! 15 августа», — написал Борисов в соцсети. Он также добавил, что отмечает и Феррагосто — государственный праздник Италии. Одним из первых телезвезду поздравил тезка, участник проекта «Ледниковый период». «Димка, с днем рождения! Будь здоров и успешен», — пожелал Дмитрий Соловьев. Частая участница ток-шоу Дана Борисова обратилась к однофамильцу. «Дима, с днюхой! Желаю много друзей и много недвижимости!» — написала экс-ведущая программы «Армейский магазин». Поклонницы Борисова оказались более эмоциональными. «Дима! С днем рождения!!! Только вперед! Вы удивительный, необыкновенный, прекрасный человек! Попутного ветра в жизни!», «Оставайтесь таким же замечательным парнем, красивым мужчиной, милым и обаятельным, каким мы вас знаем и очень-очень любим!», «Ноги на зависть многим», «Необычную позу выбрал ведущий Первого канала», — написали фанатки.
Напомним, Дмитрий родился в украинском городе Черновцы. Его детство прошло в литовском Паневежисе, а в школу он пошел в Москве. В марте 2006 года Борисова пригласили на Первый канал. Вначале он вел утренние и дневные выпуски новостей. С лета 2011 по август 2017 года являлся ведущим информационной программы «Время». Пять лет назад он заменил Андрея Малахова в эфире ток-шоу «Пусть говорят». Недавно программа вернулась в эфир после длительной паузы. Теперь она выходит не в будние дни, а по субботам. Телеведущий не женат. Свою личную жизнь он не афиширует. В 2009 году у него был роман с певицей Юлией Савичевой. Дмитрий был настолько влюблен, что даже посвятил артистке песню и исполнил ее в прямом эфире. Однако поп-звезда вышла замуж за Александра Аршинова.
# Шоу-бизнес Борисов Дмитрий
По материалам: z-aya

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