Дмитрий Тарасов оправдался за синяки у своей жены
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Дмитрий Тарасов оправдался за синяки у своей жены

Дмитрий Тарасов оправдался за синяки у своей жены
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко напугала своими синяками. Недавно жена Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, поделилась снимком, который встревожил ее поклонников. Модель продемонстрировала синяки на руках и ногах. Поскольку в свое время ходили слухи о том, что ее супруг, бывало, и руки распускал, то испуганные подписчики поспешили задать вопрос Дмитрию Тарасову – откуда у его жены взялись эти синяки? «Прихожу домой – а у жены синяки. Откуда взялись в мое отсутствие? Я и сам хотел бы это узнать. Так что задайте ей вопрос, а потом расскажите мне»,— отшутился Тарасов. Сама Костенко рассказала, что синяки появляются регулярно. Мол, на руках – это оттого, что она играет в прятки с дочками, а на ногах – сама и не помнит.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов и в социальных сетях, и появляясь на публике, пытаются всем демонстрировать, что они — идеальная семья. Шикарный дом, милые дети, постоянные путешествия — в общем, идиллия. Костенко везде подчеркивает, что искренне любит супруга, и ее не пугают ни финансовые трудности, ни слухи о его изменах. А они в последнее время в Сети регулярно мелькают, мол, футболист — не самый верный муж. Но Анастасия старается убедить всех вокруг, что у них все в порядке. Одна из подписчиц напрямую спросила у футболиста про его измены: «Говорят, что вы разлюбили Настю. Что скажете? Мне кажется, ей обидно слышать такое», — написала сегодня поклонница спортсмену в социальных сетях. «Пусть говорят. Настя, зай, ты все знаешь. Не обращай внимания, люблю», — публично обратился к жене Тарасов. В последнее время футболист не церемонится с супругой. Недавно Дмитрий запечатлел их семейное утро: Анастасия в кадре появилась в растянутой майке, трусах и с растрепанными, явно немытыми волосами.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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