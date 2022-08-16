Доллару спрогнозировали укрепление доллара к концу осени
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Доллару спрогнозировали укрепление доллара к концу осени

Доллару спрогнозировали укрепление доллара к концу осениГлава АКРА Сухов допустил укрепление доллара до 70 рублей к концу осениСюжетСанкции против России:

Глава АКРА Михаил Сухов заявил, что в начале осени курс доллара окажется на отметках в 60-65 рублей. Его слова приводит РИА Новости.

Сухов спрогнозировал укрепление доллара к концу осени и допустил его рост до 70 рублей. «В начале осени, скорее, это будет 60-65 рублей, в конце осени — не более 70 рублей. Пока показаний к какому-то резкому ослаблению нет», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что при введение новых санкций против нефти из России курс рубля изменится незначительно. При дополнительных ограничениях на топливо его стоимость увеличится, поэтому приток национальной валюты в страну не уменьшится.

«Дополнительный спрос на нее [инвалюту] со стороны импорта и туризма достаточно быстро не сформируется. Плюс, по всей видимости, ограничения для нерезидентов на фондовом рынке сохранятся», — заключил глава АКРА.

Ранее Сухов предупредил о подорожании нефти Brent. Он допустил рост цен на топливо до 110 долларов за баррель к концу 2022 года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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