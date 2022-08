«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд

Обязательства криптолендинговой платформы Celsius Network превышают ее активы на $2,85 млрд, согласно уточненной оценке от 14 августа.

Первый показатель составляет $6,67 млрд, второй — $3,83 млрд. Из общих доверенных инвесторами 100 669 BTC компания потеряла 62 853 BTC. «Обернутая» версия криптовалюты формирует почти две трети суммарной задолженности.

15 июля компания сообщила, что нехватка капитала не превышала $1,2 млрд.

Обнародованная информация грозит дополнительными проблемами для Celsius Network. Данные способны подтвердить опасения, что руководство платформы могло намеренно вводить кредиторов в заблуждение и предоставлять суду неверные сведения.

People were upset with me when I said #Celsius are missing lots of #Bitcoin & they are making up numbers with fake $CEL valuations. They confirmed they have lost 67,147 #BTC & $WBTC representing 64% of their #BTC debt. $438m of the hole is assuming they can dump all $CEL for $1 pic.twitter.com/KEQg7iu9bP