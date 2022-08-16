«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд
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«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд

«Дыра» в балансе Celsius Network составила $2,85 млрд


Обязательства криптолендинговой платформы Celsius Network превышают ее активы на $2,85 млрд, согласно уточненной оценке от 14 августа. 


Первый показатель составляет $6,67 млрд, второй — $3,83 млрд. Из общих доверенных инвесторами 100 669 BTC компания потеряла 62 853 BTC. «Обернутая» версия криптовалюты формирует почти две трети суммарной задолженности.


15 июля компания сообщила, что нехватка капитала не превышала $1,2 млрд.


Обнародованная информация грозит дополнительными проблемами для Celsius Network. Данные способны подтвердить опасения, что руководство платформы могло намеренно вводить кредиторов в заблуждение и предоставлять суду неверные сведения.



Напомним, 13 июля Celsius подала в суд Нью-Йорка заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве.


19 июля компания представила план реорганизации бизнеса. Он предполагает направление прибыли дочерней майнинговой компании на возмещение потерь пользователям и выплаты кредиторам. До этого Celsius Mining подала в SEC заявку на проведение IPO.


12 августа стало известно, что комитет кредиторов Celsius Network в ходе заседания суда по банкротствам добился запрета компании на продажу части добытых биткоинов.


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# Экономика celsius network, суд, новости
По материалам: ForkLog

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