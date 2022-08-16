Дженнифер Энистон отдыхает с друзьями на пляже и делится фотографиями в бикини

Вадим Карасев

Дженнифер Энистон проводит время на пляже со своими друзьями, в том числе с партнером по фильму "Несносные боссы" Джейсоном Бейтманом и его женой Амандой Анкой. Актриса опубликовала в инстаграме* фотографии, на которых она позирует в черно-красном бикини и широкополой шляпе.





Дженнифер Энистон





Фотографии 53-летней Энистон собрали много комплиментов от поклонников в комментариях. Ты очень красивая! Когда я стану старше, я хочу быть как ты! — пишет пользователь @giu.fattori.

Ты выглядишь просто прекрасно, — пишет пользователь @gaiabrovazzo.





Ранее Энистон рассказывала в интервью, что уделяет много времени тренировкам и следит за своей диетой: актриса начинает день со стакана теплой воды с лимоном. Кроме того, она практикует интервальное голодание и посвящает много времени медитации.

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Ксения Смирнова