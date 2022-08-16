Джонни Депп снимет первый за 25 лет фильм в качестве режиссера
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Джонни Депп снимет первый за 25 лет фильм в качестве режиссера

Джонни Депп снимет первый за 25 лет фильм в качестве режиссера

Джонни Депп возвращается в кино в качестве режиссера: он объявил о намерении снять фильм впервые за 25 лет. Актер будет работать над биографической драмой об известном итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Фильм "Модильяни" станет адаптацией одноименной пьесы Денниса Макинтайра и покажет два дня из жизни Модильяни, которые стали решающими для его карьеры. Действие картины будет происходить в Париже в 1916 году. В качестве продюсеров участие в съемках фильма примут Аль Пачино и Барри Навиди. Снимется ли в фильме Джонни Депп в качестве актера, пока неизвестно. Съемки фильма начнутся в Европе весной следующего года.

Снять фильм о жизни Модильяни — это для меня большая честь, — сказал Депп в заявлении для The Hollywood Reporter.

У него была жизнь, полная трудностей, но, в конечном итоге, триумфа — общечеловеческая история, с которой могут себя идентифицировать все зрители.Этот фильм станет уже второй по счету режиссерской работой Джонни Деппа: в 1997 году он снял вестерн "Храбрец". Главные роли в фильме исполнили Марлон Брандо и сам Джонни Депп.

Режиссерская работа Джонни Деппа станет попыткой перезапуска его карьеры после скандального судебного процесса против бывшей жены Эмбер Херд: из-за ее обвинений в насилии актер лишился всех проектов. В конце мая суд признал актрису виновной в клевете и обязал ее выплатить бывшему мужу компенсацию.

Ранее также стало известно, что Джонни Депп принимает участие в картине "Фаворитка" режиссера Майвенн Ле Беско. В драме, которая рассказывает о жизни последней любовницы Людовика XV Жанны Дюбарри, он играет роль короля. Фильм выйдет на экраны в следующем году.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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