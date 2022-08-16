Екатерина Скулкина похвасталась своей худобой
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Екатерина Скулкина похвасталась своей худобой

Екатерина Скулкина похвасталась своей худобой
Актриса Екатерина Скулкина поделилась пикантным фото. Артистка добилась поразительных результатов в борьбе с лишним весом. Артистке уже удалось похудеть на 20 килограммов, но она продолжает работу над собой. А попутно к фигуре мечты она с удовольствием делится снимками, демонстрирующими ее новые формы. На этот раз телеведущая позировала у бассейна. Из одежды на звезде была лишь короткая льняная туника, полностью обнажающая стройные ноги Екатерины. «Солнышко на танец пригласило», — игриво отметила Скулкина.
Фанаты, следящие за успехами телезвезды, похвалили ее и поблагодарили ее за позитивный пример похудения. «Красавэлла!», «Какие ножки!», «Она вся красива и шикарна», «Умничка!», «Какая худышка! Завидую!», «Глядя на вас, тоже начала худеть: вы мой мотиватор!» — не удержались от комплиментов поклонники. Напомним, пару лет назад Скулкина круто пересмотрела свой образ жизни. Теперь звезда тщательно следит за тем, что и в каких количествах она ест. Кроме того, в расписании артистки еженедельно значится фитнес. Для того, чтобы не идти на тренировку, у Екатерины должен быть веский повод. Даже после перелетов, долгой работы и в выходные дни она встречается с личным тренером. «Влюбись в спорт — и он ответит тебе взаимностью! Спасибо моей силе воли!» — говорит звезда Comedy Woman. Кроме того, артистка не забывает об уходе, чтобы кожа оставалась подтянутой после экстремального похудения. Скулкина регулярно делает обертывания, ходит на массаж и делает тонизирующие процедуры.
# Шоу-бизнес Скулкина Екатерина
По материалам: z-aya

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