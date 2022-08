Ethereum-кит переместил полученные в ходе ICO 145 000 ETH

Неизвестный участник Ethereum Genesis ICO переместил 145 000 ETH (~$274 млн) с адреса, который бездействовал последние три года.

Ethereum Genesis ICO giant whale 0x4bAf012726CB5EC7Dda57Bc2770798A38100C44d is active again after nearly 3 years of dormancy. Since yesterday, a total of 145,000 ETHs have been transferred out and distributed to multiple wallets. Wallet link: https://t.co/hpLujWwxWi