Ethereum-кит переместил полученные в ходе ICO 145 000 ETH

Неизвестный участник Ethereum Genesis ICO переместил 145 000 ETH (~$274 млн) с адреса, который бездействовал последние три года.

Ethereum Genesis ICO giant whale 0x4bAf012726CB5EC7Dda57Bc2770798A38100C44d is active again after nearly 3 years of dormancy. Since yesterday, a total of 145,000 ETHs have been transferred out and distributed to multiple wallets. Wallet link: https://t.co/hpLujWwxWi — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 15, 2022

Пользователь распределил средства между различными кошельками, отправив в общей сложности 14 транзакций размером 5000, 10 000 и 20 000 ETH.

Данные: Etherscan.

Предыдущая активность в кошельке датирована июлем 2019 года, когда был совершен перевод 5000 ETH на биржу Bitfinex3. Монета на тот момент торговалась по $219, сумма транзакции едва превысила $1 млн.

Движение такого значительного количества монет вызвало реакцию в сообществе. Некоторые предположили возможность крупной распродажи накануне обновления The Merge, в результате которого блокчейн Ethereum перейдет с алгоритма консенсуса Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS).

Другие комментаторы посчитали, что Ethereum-кит намерен застейкать активы и получать пассивный доход с нескольких нод валидатора в PoS-сети.

Sell the news mega dump coming pic.twitter.com/EkG4BDIsVp — Trader WhiteBeard (@SHlROIHI) August 15, 2022

Разработчики запланировали проведение The Merge на 15-16 сентября. Они приблизили сроки после успешной миграции 11 августа на алгоритм PoS тестнета Goerli. Это считалось последней репетицией перед активацией обновления в основной сети.

Напомним, сторонники сохранения Ethereum-сети на алгоритме PoW намерены после The Merge запустить форк. Аналитики CoinShares скептически оценили перспективы потенциальной альтернативной цепочки.

В ETC Cooperative усомнились в реализуемости форка. Однако команда проекта EthereumPoW назвала разветвление блокчейна "неизбежным".