Ethereum-кит переместил полученные в ходе ICO 145 000 ETH
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Ethereum-кит переместил полученные в ходе ICO 145 000 ETH

Ethereum-кит переместил полученные в ходе ICO 145 000 ETH


Неизвестный участник Ethereum Genesis ICO переместил 145 000 ETH (~$274 млн) с адреса, который бездействовал последние три года.



Пользователь распределил средства между  различными кошельками, отправив в общей сложности 14 транзакций размером 5000, 10 000 и 20 000 ETH.


Данные: Etherscan.

Предыдущая активность в кошельке датирована июлем 2019 года, когда был совершен перевод 5000 ETH на биржу Bitfinex3. Монета на тот момент торговалась по $219, сумма транзакции едва превысила $1 млн. 


Движение такого значительного количества монет вызвало реакцию в сообществе. Некоторые предположили возможность крупной распродажи накануне обновления The Merge, в результате которого блокчейн Ethereum перейдет с алгоритма консенсуса Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS).


Другие комментаторы посчитали, что Ethereum-кит намерен застейкать активы и получать пассивный доход с нескольких нод валидатора в PoS-сети.



Разработчики запланировали проведение The Merge на 15-16 сентября. Они приблизили сроки после успешной миграции 11 августа на алгоритм PoS тестнета Goerli. Это считалось последней репетицией перед активацией обновления в основной сети.


Напомним, сторонники сохранения Ethereum-сети на алгоритме PoW намерены после The Merge запустить форк. Аналитики CoinShares скептически оценили перспективы потенциальной альтернативной цепочки.


В ETC Cooperative усомнились в реализуемости форка. Однако команда проекта EthereumPoW назвала разветвление блокчейна "неизбежным".

# Экономика ethereum, eth, киты, новости
По материалам: ForkLog

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