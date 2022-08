Hodlnaut обратилась в суд Сингапура для защиты от кредиторов

Испытывающая кризис ликвидности криптолендинговая платформа Hodlnaut запросила в Сингапуре судебное управление для стабилизации финансового положения.

Dear users, thank you for your patience. We would like to update you that as of 13 August 2022, Hodlnaut Pte Ltd has applied to be placed under judicial management.



Here is our full statement https://t.co/Dih47Eh0vB.



Our next update remains to be on 19 August 2022. pic.twitter.com/6AxNdTgva3