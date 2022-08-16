Hodlnaut обратилась в суд Сингапура для защиты от кредиторов

Испытывающая кризис ликвидности криптолендинговая платформа Hodlnaut запросила в Сингапуре судебное управление для стабилизации финансового положения.

Dear users, thank you for your patience. We would like to update you that as of 13 August 2022, Hodlnaut Pte Ltd has applied to be placed under judicial management.



Here is our full statement https://t.co/Dih47Eh0vB.



Our next update remains to be on 19 August 2022. pic.twitter.com/6AxNdTgva3 — Hodlnaut (@hodlnautdotcom) August 16, 2022

В компании заявили, что стремятся избежать принудительной ликвидации активов пользователей в биткоине и Ethereum. Менеджмент фирмы считает это "неоптимальным решением".

Запрошенный Hodlnaut механизм предусматривает назначение судебного управляющего и мораторий на правовые претензии к фирме.

"Эта пауза предоставит нам передышку, чтобы сосредоточиться на усилиях по реабилитации компании", — заявили в Hodlnaut.

Менеджмент платформы отметил, что процесс утверждения судом внешнего управляющего может занять несколько месяцев, поэтому компания внесла собственную временную кандидатуру — Чи Чон Тэма из Kairos Corporate Advisory .

Согласно заявлению, предложенный специалист имеет 37-летний опыт корпоративного и финансового управления и работал в различных консалтинговых фирмах "Большой четверки".

Напомним, 8 августа Hodlnaut приостановила снятие средств, свопы и депозиты токенов.

В июле о временном прекращении операций объявила криптолендинговая платформа Vauld, а Celsius Network подала ходатайство о банкротстве. Обязательства последней превысили активы на балансе почти на $1,2 млрд.