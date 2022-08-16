Hodlnaut обратилась в суд Сингапура для защиты от кредиторов
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Hodlnaut обратилась в суд Сингапура для защиты от кредиторов

Hodlnaut обратилась в суд Сингапура для защиты от кредиторов


Испытывающая кризис ликвидности криптолендинговая платформа Hodlnaut запросила в Сингапуре судебное управление для стабилизации финансового положения.



В компании заявили, что стремятся избежать принудительной ликвидации активов пользователей в биткоине и Ethereum. Менеджмент фирмы считает это "неоптимальным решением".


Запрошенный Hodlnaut механизм предусматривает назначение судебного управляющего и мораторий на правовые претензии к фирме.


"Эта пауза предоставит нам передышку, чтобы сосредоточиться на усилиях по реабилитации компании", — заявили в Hodlnaut.


Менеджмент платформы отметил, что процесс утверждения судом внешнего управляющего может занять несколько месяцев, поэтому компания внесла собственную временную кандидатуру — Чи Чон Тэма из Kairos Corporate Advisory . 


Согласно заявлению, предложенный специалист имеет 37-летний опыт корпоративного и финансового управления и работал в различных консалтинговых фирмах "Большой четверки".


Напомним, 8 августа Hodlnaut приостановила снятие средств, свопы и депозиты токенов.


В июле о временном прекращении операций объявила криптолендинговая платформа Vauld, а Celsius Network подала ходатайство о банкротстве. Обязательства последней превысили активы на балансе почти на $1,2 млрд.

# Экономика бизнес, кредитование, криптолендинг, новости
По материалам: ForkLog

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