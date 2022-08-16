Художник изобразил популярных мультяшек до того жуткими типами, что глядя на них становится очень тревожно

Мы привыкли, что мультики это про доброту и радость, детство и всё, что с этим связано. А что, если существует параллельная реальность, где любимые герои-добряки совсем и не добряки? Художник Мигель Васкес взялся за реализацию этой мысли с энтузиазмом и создал поистине чудовищных монстров, глядя на которых становится очень не по себе. В общем, после его Пятачка и Винни-Пуха лучше в комнате свет-то не выключать. Ну так, на всякий случай.

Шериф Вуди, «История игрушек»

Стюарт, «Миньоны»

Пятачок, «Новые приключения Винни Пуха»

Винни-Пух, «Новые приключения Винни Пуха»

Новая версия Винни-Пуха выглядит весьма устрашающе. Интересно было бы взглянуть и на Тигру с Кроликом. Или всё же не хотелось бы?

Губка Боб, «Губка Боб Квадратные Штаны»

Уоллес, «Уоллес и Громит»

Мистер Крабс, «Губка Боб Квадратные Штаны»

Сид, «Ледниковый период»

Сквидвард, «Губка Боб Квадратные Штаны»

Если вы думаете, что столь жутковатыми могут стать только зарубежные персонажи, то вы очень ошибётесь. Советские герои тоже не лыком шиты!

Патрик, «Губка Боб Квадратные Штаны»

Скуберт Ду, «Скуби-ду»

Мистер Рыба, «Губка Боб Квадратные Штаны»

Дора, «Дора-путешественница»

Русскоязычные зрители знакомы с этой милейшей девочкой под именем Даша. Даша-путешественница, господа.

Майк Вазовски, «Корпорация монстров»

Лего-леди

Вряд ли эта красотка снималась в «Лего. Фильм», но, согласитесь, ей бы да главную роль и успех фильму гарантирован!

Кевин С. Огурец, «Губка Боб Квадратные Штаны»

Финн и Джейк, «Время приключений»

К слову, мы уже как-то показывали видоизменённых мультяшек с подачи Мигеля Васкеса, и, кажется, новые его работы стали ещё более жуткими.