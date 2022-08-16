Иосиф Пригожин рассказал о рождении внука

Продюсер Иосиф Пригожин мечтает стать уже прадедушкой. Муж Валерии прокомментировал радостную новость, произошедшую в его семье 16 августа. Продюсер подтвердил, что второй раз стал дедушкой. Уже известно, что малыша, которого родила 25-летняя дочь мужа Валерии, назвали Даниэлем. И пока молодая мама приходит в себя и принимает поздравления, ее отец уже думает о том, как обеспечивать карапуза. Пригожин заявил, что надеется на то, что Даная с супругом возьмут на себя большую часть расходов, связанных с малышом, но не согласился помогать родным в случае необходимости.«Два часа назад это случилось. Я рад, что дожил до того состояния, когда могу носить это высокое звание «дедушка». Надеюсь, доживу до такого звания как «прадедушка» и «прапрадедушка». Надеюсь, что мне не придется работать в два раза больше, что родители смогут обеспечивать ребенка, но мы рядом. Это большое счастье! Конечно, будем делать все, чтобы наши внуки были счастливыми», — поделился продюсер своими эмоциями с порталом «Звездач». Напомним, дочь Пригожина вышла замуж в начале весны за молодого человека по имени Евгений, с которым встречалась два года. В ЗАГС девушка отправилась уже в положении, но скрывала свою беременность ото всех, включая родных. И лишь в апреле она объявила о том, что ждет ребенка. Особых недомоганий у Данаи не было, она лишь переживала о своих давних проблемах с сердцем, которые могли дать о себе знать, поэтому с особой тщательностью проходила обследования. Родов звездная наследница не боялась и, судя по тому, что почти сразу же смогла выйти на связь и сообщить о появлении сына на свет, все прошло хорошо и без осложнений.