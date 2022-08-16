Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве

44-летний телеведущий Иван Ургант анонсировал свой сольный концерт, в котором выступит, как музыкант под псевдонимом Гриша Ургант. Иван Ургант, пока его шоу на Первом канале «Вечерний Ургант» отправлено на каникулы, активно осваивает новые горизонты профессиональной деятельности. Несколько дней назад он объявил об участии в коммерческом проекте «Вечерний путь в IT». На одной из образовательных платформ появился курс для программистов, в котором спикером заявлен шоумен. Создатели обещают, что за три часа слушатели смогут освоить все базовые знания в IT. Название у образовательного марафона прямо отсылает к телеведущему — «Вечерний „Путь в IT“ с Иваном Ургантом».А теперь телеведущий также сообщил о своем сольном концерте как музыканта и автора песен под псевдонимом Гриша Ургант. Под этим именем Иван выступает с 2011 года, но не активно. Теперь же ведущий объявил о сольном концерте в московском клубе «Урбан» на офсайте Гриши Урганта. Выступление запланировано на 14 октября, билеты стоят вполне по божески — от 2 до 10 тысяч рублей. Кроме того, создатели киноальманаха «Елки-9» тоже еще не раскрывали, исполнит ли там Ургант очередную главную роль. Впервые за много лет он не вел и главный фестиваль выпускников «Алые паруса». Получается, что пока все основные проекты поставлены на паузу или отменены, телеведущему ничего не остается, кроме как осваивать новые профессии.