Из-за детонации боеприпасов из района Крыма эвакуировали около 2000 человек
Сегодня, 09:10 Вадим КарасевОколо 2000 жителей эвакуировали из Майского поселения Крыма из-за детонации боеприпасов
Около двух тысяч жителей эвакуированы из Майского сельского поселения в Джанкойском районе Крыма из-за детонации боеприпасов. Об этом сообщили власти населенного пункта, передает РИА Новости.
«Жителей эвакуируем, около двух тысяч уже эвакуировано», — сказал глава администрации сельского поселения Николай Карпец.
По материалам: lenta.ru