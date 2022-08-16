Из-за детонации боеприпасов из района Крыма эвакуировали около 2000 человек
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Из-за детонации боеприпасов из района Крыма эвакуировали около 2000 человек

Около 2000 жителей эвакуировали из Майского поселения Крыма из-за детонации боеприпасов

Около двух тысяч жителей эвакуированы из Майского сельского поселения в Джанкойском районе Крыма из-за детонации боеприпасов. Об этом сообщили власти населенного пункта, передает РИА Новости.

«Жителей эвакуируем, около двух тысяч уже эвакуировано», — сказал глава администрации сельского поселения Николай Карпец.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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