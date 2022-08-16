Из-за пожара в Ростовской области за помощью обратились более 50 человек
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Из-за пожара в Ростовской области за помощью обратились более 50 человек

Из-за пожара в Ростовской области за помощью обратились более 50 человек

Из-за пожара в Ростовской области за помощью обратились более 50 человекРостовский губернатор Голубев сообщил, что из-за пожара за помощью обратились 53 человека

В результате лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области за помощью медиков обратились 53 россиянина. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Пожаром уничтожено семь жилых домов, в которых проживали 17 человек, в том числе четверо детей. За медицинской помощью обратились 53 человека, пострадавшие от задымления», — сообщил губернатор.

Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

О мощном возгорании в Ростовской области стало известно вечером в понедельник, 15 августа. Пожар начался с сухой травы, однако позднее перешел на жилые строения.

Три населенных пункта российского региона пострадали из-за пожара. Огонь перешел на станицу Верхнекундрюченская, хуторы Кривая Лука и Черни. Над ликвидацией пожара работают самолеты Бе-200ЧС, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят плавки на пляже
"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят
Появились изображения персонажей Avowed — ожидаемого эксклюзива Xbox от Obsidian
Появились изображения персонажей Avowed — ожидаемого эксклюзива Xbox
Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE
Бразильский брокер XP запустил криптотрейдинговую платформу XTAGE
Из-за пожара в Ростовской области за помощью обратились более 50 человек
Из-за пожара в Ростовской области за помощью обратились более 50
Идрис Эльба отказался от участия в переговорах на роль Джеймса Бонда
Идрис Эльба отказался от участия в переговорах на роль Джеймса Бонда
В МИД заявили об отсутствии оснований для снятия санкций с талибов
В МИД заявили об отсутствии оснований для снятия санкций с талибов
Off-duty. Анджелина Джоли с подросшим сыном Ноксом на шопинге в Лос-Фелисе
Off-duty. Анджелина Джоли с подросшим сыном Ноксом на шопинге в
Крупная распродажа игр и DLC для Xbox, скидки на игры Ubisoft — 800+ позиций
Крупная распродажа игр и DLC для Xbox, скидки на игры Ubisoft — 800+
Необычные сюрреалистичные снимки португальского фотографа Хьюго Суиссаса (17 фото)
Необычные сюрреалистичные снимки португальского фотографа Хьюго
Бывший главред Vogue описала случайную встречу с Беном Аффлеком
Бывший главред Vogue описала случайную встречу с Беном Аффлеком
Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования Ethereum
Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования
Китай призвал сторонников независимости Тайваня одуматься
Китай призвал сторонников независимости Тайваня одуматься

Топ на сегодня

"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в налоговых махинациях сразу в нескольких странах
"Двойное наказание": Лайма Вайкуле подозревается в
Ольга Бузова неожиданно нашлась после пропажи в горах
Ольга Бузова неожиданно нашлась после пропажи в горах
В Wildberries отказались комментировать смену названия сайта
В Wildberries отказались комментировать смену названия сайта
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Овне 2022

Еще по теме

Двое детей и взрослый пострадали в Москве при пожаре в жилом доме
После пожара в московской многоэтажке к врачам обратились два человека
Один человек погиб и более 10 пострадали при пожаре в пристройке к общежитию в Сочи (ВИДЕО)
Пожар в Ростовской области: погибли три человека