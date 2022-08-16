Из-за пожара в Ростовской области за помощью обратились более 50 человек

Вадим Карасев

Ростовский губернатор Голубев сообщил, что из-за пожара за помощью обратились 53 человека

В результате лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области за помощью медиков обратились 53 россиянина. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Пожаром уничтожено семь жилых домов, в которых проживали 17 человек, в том числе четверо детей. За медицинской помощью обратились 53 человека, пострадавшие от задымления», — сообщил губернатор.

Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

О мощном возгорании в Ростовской области стало известно вечером в понедельник, 15 августа. Пожар начался с сухой травы, однако позднее перешел на жилые строения.

Три населенных пункта российского региона пострадали из-за пожара. Огонь перешел на станицу Верхнекундрюченская, хуторы Кривая Лука и Черни. Над ликвидацией пожара работают самолеты Бе-200ЧС, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС.