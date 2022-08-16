Экономика Китая не оправдала ожиданий
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экономика Китая не оправдала ожиданий

Экономика Китая не оправдала ожиданийРезультаты экономики Китая не оправдали ожиданий аналитиков

Показатели экономики Китая, опубликованные Национальным бюро статистики Китая, не оправдали ожиданий аналитиков, пишет CNBC. В частности, намного ниже прогнозов выросли результаты розничных продаж.

По данным китайских властей, розничные продажи по итогам июля выросли на 2,7 процента при прежнем прогнозе в пять процентов и июньского показателя в 3,1 процента.

Лидером роста в категории розничных продаж стали ювелирные изделия из золота и серебра (22,1 процента), а также автомобили (9,7 процента). Онлайн-продажи физических товаров выросли в июле на 10 процентов.

Вместе с тем, снижение зафиксировано в переживающем тяжелый кризис строительном секторе, а также в продажах мебели и продуктов питания.

Промышленное производство в Китае в июле выросло на 3,8 процента против прогноза в 4,6 процента и результата июня в 3,9 процента. Инвестиции в основной капитал также не оправдали ожидания аналитиков. Они выросли на 5,7 процента при прогнозе в 6,2 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Подборка интересных закулисных фактов о фильмах Альфреда Хичкока (19 фото)
Подборка интересных закулисных фактов о фильмах Альфреда Хичкока (19
Путин назвал тщетными все попытки отменить Россию
Путин назвал тщетными все попытки отменить Россию
Здоровье Анастасии Заворотнюк
Здоровье Анастасии Заворотнюк
Лучшие шутки и мемы из Сети - 15.08.2022 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 15.08.2022 (14 фото)
Экономика Китая не оправдала ожиданий
Экономика Китая не оправдала ожиданий
Путин установил в России звание «Мать-героиня»
Путин установил в России звание «Мать-героиня»
Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе
Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе
Bitfarms сообщила об убытке в $142 млн за второй квартал
Bitfarms сообщила об убытке в $142 млн за второй квартал
На каких пальцах и как правильно носить кольца, чтобы привлечь в свою жизнь деньги и удачу
На каких пальцах и как правильно носить кольца, чтобы привлечь в свою
Даниил Спиваковский стал отцом в четвертый раз: фото с ребенком из роддома
Даниил Спиваковский стал отцом в четвертый раз: фото с ребенком из
Собчак назвала враньем слова ведущего «Матч ТВ»
Собчак назвала враньем слова ведущего «Матч ТВ»
Похоже, еще одна игра Ubisoft присоединится к Game Pass в конце августа
Похоже, еще одна игра Ubisoft присоединится к Game Pass в конце

Топ на сегодня

Концерт Галкина в Латвии: подробности
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»
Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»
Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов
Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов

Еще по теме

В США розничные продажи превысили ожидания
Промпроизводство, розничные продажи Китая в ноябре превысили прогнозы
Розничные продажи в Германии в августе превысили прогнозы
Промпроизводство, розничные продажи в Китае в августе превзошли ожидания