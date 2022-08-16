Экстракт родиолы розовой снизил уровень сахара в крови у мышей

Вадим Карасев

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Бригама Янга обнаружила, что экстракт корневищ родиолы розовой может быть эффективным для лечения диабета второго типа.

В экспериментах на мышиной модели диабета второго типа родиола розовая снижала уровень глюкозы в крови натощак, улучшала реакцию на инъекции инсулина, модулировала состав бактерий в желудочно-кишечном тракте и снижала уровень нескольких биомаркеров воспаления.

«Распространенность диабета второго типа и связанные с ним расходы на здравоохранение в последние десятилетия неуклонно росли. Люди применяли для лечения болезней растения и натуральные продукты на протяжении тысячелетий, и наше исследование показывает, что родиола розовая является хорошим кандидатом для дальнейшего изучения, — говорит профессор фармацевтических наук Махтаб Джафари. — Текущие рекомендации по лечению включают в себя изменение образа жизни, а также пероральные и внутривенные лекарства. Однако эти препараты имеют значительные ограничения или побочные эффекты, что увеличивает потребность в новых терапевтических вмешательствах».

Родиола розовая (Rhodiola rosea) — растение семейства толстянковых, в диком виде встречающаяся в горных местностях Европы, Центральной Азии и Северной Америки. Оно широко используется в народной медицине как средство от самых разных заболеваний, но исследования по подтверждению его целебных свойств дали противоречивые результаты. Точно установлено пока лишь стимулирующее действие спиртового экстракта родиолы розовой на нервную систему, поэтому она применяется при неврастенических состояниях, повышенной утомляемости и для восстановления организма после перенесенных тяжелых болезней. Популярность родиолы розовой в народной медицине сослужила растению дурную службу. Из-за активного сбора дикорастущих растений во многих регионах родиола розовая стала исчезающим видом. Она внесена в Красную книгу России.

Авторы исследования давали экстракт родиолы розовой генетически модифицированным мышам, у которых имелись ожирение, резистентность к инсулину и высокий уровень сахара в крови, то есть симптомы, похожие на прогрессирующий диабет второго типа у людей. В ходе исследования самцы и самки мышей одинакового возраста были случайным образом распределены в одну из двух групп: контрольную или экспериментальную, которой вводили экстракт родиолы розовой.

«Наши результаты показывают, что родиола розовая может быть полезна для лечения диабета второго типа, действуя через изменения в микробиоме, которые приводят к повышению целостности кишечного барьера и снижению транслокации воспалительных молекул в кровоток, — говорит профессор Джафари. — Целостность кишечного барьера влияет на массу тела и реакцию печени и мышечных тканей на инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой».

Ученые планируют провести более масштабное исследование на другой мышиной модели диабета, вызванного ожирением, чтобы подтвердить эти выводы и изучить задействованные молекулярные механизмы. В конечном итоге профессор Джафари надеется провести клинические испытания родиолы розовой с пациентами, страдающими диабетом второго типа.

Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.