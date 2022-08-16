"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят плавки на пляже
39-летняя Ксения Бородина вызвала бурную реакцию соцсетей, раскритиковав мужчин, которые разгуливают в плавках по пляжу. Звезда "Дома-2" и экс-супруга Курбана Омарова назвала это "зашкваром".
Популярная телеведущая, которая в настоящее время отдыхает в Турции с дочерьми, опубликовала в соцсетях видео с критикой мужчин в плавках.
В качестве примера Ксения Бородина привела Джорджо Армани, приложив его фото в плавках - при этом телеведущая признала, что это еще далеко не самый худший случай.
Звезда "Дома-2" обратилась к подписчикам, спросив у них, как они относятся к подобному явлению на пляжах.
Поклонницы Ксении Бородиной согласились с ней. "Мерзко и противно", "Как будто мужчины женские трусы надели", "Ужас! Надеюсь, когда мой постареет, не напялит на себя это", - пишут пользователи Сети.
Экс-супруг Бородиной раскрыл, как женщины влияют на заработок мужчины
Курбан Омаров призвал мужчин обратить внимание на свою вторую половинку. Блогер считает, что нужно выбирать женщин, которые дают веру в себя.