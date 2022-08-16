"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят плавки на пляже
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"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят плавки на пляже

"Это зашквар": Бородина обрушилась на мужчин, которые носят плавки на пляже

39-летняя Ксения Бородина вызвала бурную реакцию соцсетей, раскритиковав мужчин, которые разгуливают в плавках по пляжу. Звезда "Дома-2" и экс-супруга Курбана Омарова назвала это "зашкваром".

Популярная телеведущая, которая в настоящее время отдыхает в Турции с дочерьми, опубликовала в соцсетях видео с критикой мужчин в плавках. 


Хочется затронуть очень щепетильную тему. Хочу порадоваться за то, что поколение, кому сейчас до 40, они уже поняли, что вот эти вот плавки для мужика — это немножко зашквар. Но вот дедушки и мужики 40+ многие все-таки продолжают носить эти плавки.

В качестве примера Ксения Бородина привела Джорджо Армани, приложив его фото в плавках - при этом телеведущая признала, что это еще далеко не самый худший случай.

Звезда "Дома-2" обратилась к подписчикам, спросив у них, как они относятся к подобному явлению на пляжах.

Как вы к этому относитесь, ребят? Точнее, как девушки к этому относятся? Парни то ладно — с вами все понятно. Вам прикольно, когда мужики в плавках? Ну, конечно, это *****. Не знаю, что сказать

Поклонницы Ксении Бородиной согласились с ней. "Мерзко и противно", "Как будто мужчины женские трусы надели", "Ужас! Надеюсь, когда мой постареет, не напялит на себя это", - пишут пользователи Сети.


Экс-супруг Бородиной раскрыл, как женщины влияют на заработок мужчины

Курбан Омаров призвал мужчин обратить внимание на свою вторую половинку. Блогер считает, что нужно выбирать женщин, которые дают веру в себя.

Если вы не зарабатываете, смотрите, какая рядом с вами женщина. Есть женщины, с которыми мужчина никогда в жизни не заработает. А есть женщины, которые такую опору тебе дают, такую поддержку мощную — ты начинаешь думать лучше, быстрее, ты чувствуешь свое превосходство над конкурентами, ты выходишь с верой в себя, а вера, как правило, приносит результаты. И это все делает женщина.
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По материалам: uposters.ru

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