Эзра Миллер принес публичные извинения и пожаловался на психические расстройства

Вадим Карасев

Актер Эзра Миллер принес публичные извинения и пожаловался на психические расстройства

Американский актер и музыкант, звезда фильма «Флэш» Эзра Мииллер принес публичные извинения за свое скандальное поведение, кражи со взломом, домогательства и нападения. Об этом сообщает Variety.

Артист прервал молчание после серии скандальных инцидентов и поведал, что испытывает проблемы с психикой, которыми собирается заняться. Миллер добавил, что совершенные им действия были связаны именно с его нестабильным состоянием, но сейчас он готов сделать все необходимое, чтобы вернуться к нормальной жизни.

«Пережив период сильного кризиса, я теперь понимаю, что страдаю сложными проблемами психического здоровья и начинаю постоянное лечение. Я хочу извиниться перед всеми, кого встревожил и расстроил своим поведением. Я полон решимости выполнить необходимую работу, чтобы вернуться к здоровому, безопасному и продуктивному периоду моей жизни», — поведал актер.

Ранее стало известно, что компания Warner Bros. рассмотрит отмену выхода «Флэша» из-за скандалов с участием Эзры Миллера.

В начале августа артиста привлекли к делу о пропаже проживавших у него на ферме женщины и ее детей.